Ναδάλ: Αποσύρεται από το τένις ο διάσημος Ισπανός πρωταθλητής

Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση πήρε ο 22 φορές πρωταθλητής Γκραν Σλαμ, Ραφαέλ Ναδάλ.

Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση πήρε ο 22 φορές πρωταθλητής Γκραν Σλαμ, Ραφαέλ Ναδάλ.

Ο 38χρονος θα εκπροσωπήσει την Ισπανία στην τελευταία του εμφάνιση στον τελικό του Davis Cup τον επόμενο μήνα στη Μάλαγα.

Ο Ναδάλ έπαιξε ελάχιστα τις δύο τελευταίες σεζόν λόγω τραυματισμών και είχε αφήσει να εννοηθεί την περασμένη χρονιά ότι θα μπορούσε να αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν του 2024.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε την Πέμπτη, ο Ναδάλ είπε: «Είμαι εδώ για να σας ενημερώσω ότι αποσύρομαι από το επαγγελματικό τένις.

«Η πραγματικότητα είναι ότι ήταν κάποια δύσκολα χρόνια, ειδικά τα δύο τελευταία.

«Δεν νομίζω ότι μπόρεσα να παίξω χωρίς περιορισμούς».

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024