ΗΠΑ-Ρωσία: «Η μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων από τον Ψυχρό Πόλεμο»

Μια μεγάλης κλίμακας ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον Guardian μάλιστα να την χαρακτηρίζει ως την «μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων Ρωσίας και Δύσης από τον Ψυχρό Πόλεμο».

«Η μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων από τον Ψυχρό Πόλεμο» βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία, σημειώνει χαρακτηριστικά ο Guardian.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν σε μια μεγάλης κλίμακας ανταλλαγή κρατουμένων, όπου ανάμεσά τους είναι ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Έβαν Γκέρσκοβιτς και ο πρώην πεζοναύτης των ΗΠΑ, Πολ Γουίλαν. Σύμφωνα με το Bloomberg, οι δύο άνδρες, που φυλακίστηκαν στη Ρωσία με κατηγορίες περί κατασκοπείας τις οποίες αρνούνται οι ίδιοι και οι ΗΠΑ, απελευθερώθηκαν και μεταφέρονται ήδη εκτός Ρωσίας.

Από πλευράς Δύσης, όπως έγινε γνωστό από το Reuters, αφέθηκε ελεύθερος ο εκτελεστής Βαντίμ Κράζικοφ, Ρώσος αξιωματούχος των Υπηρεσιών Πληροφορίας του Κρεμλίνου που κρατούνταν σε γερμανικές φυλακές.

NEW: Russia is getting FSB hitman Vadim Krasikov, spies and fraudsters in today's prisoner exchange - The Insider

— BNO News (@BNONews) August 1, 2024