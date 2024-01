ΗΠΑ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από τους πυροβολισμούς σε σχολείο στην Αϊόβα

Ακόμη ένα περιστατικό ένοπλης βίας συγκλονίζει τις ΗΠΑ, σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αϊόβα το πρωί της Πέμπτης.

Τελευταία ενημέρωση: 19:23

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα το πρωί μέσα σε λύκειο, σε κωμόπολη της Αϊόβας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η τοπική αστυνομία έκανε λόγο για «πολλά θύματα από σφαίρες», χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες.

BREAKING: Active shooter situation reported at Perry High School in Perry, Iowa, police say. https://t.co/F0BySlZDqE

«Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τους κατοίκους» διαβεβαίωσε ο σερίφης Άνταμ Ινφάντε. Ο δράστης έχει αναγνωριστεί αλλά ο σερίφης δεν θέλησε να δώσει άλλες πληροφορίες για την ταυτότητά του ή για την κατάσταση της υγείας του ή για το αν έχει συλληφθεί. Απέφυγε επίσης να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για τον αριθμό των θυμάτων.

Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και NBC News, ο δράστης είναι νεκρός. Το NBC μετέδωσε ότι ο ύποπτος αυτοπυροβολήθηκε.

Ο Ινφάντε είπε ότι η αστυνομία ενημερώθηκε για την παρουσία του ενόπλου στο Λύκειο της πόλης Πέρι γύρω στις 7.37 το πρωί, τοπική ώρα. Οι αστυνομικοί έφτασαν «μέσα σε επτά λεπτά» στο σχολικό συγκρότημα και «εντόπισαν πολλά θύματα. Δεν ξέρουμε ακόμη πόσοι ακριβώς τραυματίστηκαν», πρόσθεσε.

«Ευτυχώς, υπήρχαν ελάχιστοι μαθητές και εκπαιδευτικοί στο σχολείο» επειδή ήταν ακόμη πολύ πρωί και τα μαθήματα δεν είχαν αρχίσει, εξήγησε ο σερίφης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Λύκειο Πέρι, κατά την πρώτη ημέρα του εαρινού εξαμήνου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της σχολικής περιφέρειας. Το Πέρι, μια πόλη 7.900 κατοίκων, απέχει περίπου 64 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ντε Μόινς.

Another school shooting in Perry Iowa the shooter is down https://t.co/rPBrbGRbrE

— Jann Scott TV (@JannScottTonite) January 4, 2024