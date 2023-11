Ο Χάμπεκ ακύρωσε τη συμμετοχή του σε συνέδριο στην Πορτογαλία, λόγω αντισημιτικών δηλώσεων

Ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ ακύρωσε τη συμμετοχή του σε διεθνές συνέδριο τεχνολογίας στην Πορτογαλία, λόγω των αντισημιτικών δηλώσεων του διοργανωτή.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Web Summit Πάντι Κόσγκρεϊβ προκάλεσε αντιδράσεις όταν με ανάρτησή του στο «Χ» επέκρινε την πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης και σχολίασε ότι «τα εγκλήματα πολέμου είναι εγκλήματα πολέμου, ακόμη και αν διαπράττονται από συμμάχους».

I’m shocked at the rhetoric and actions of so many Western leaders & governments, with the exception in particular of Ireland’s government, who for once are doing the right thing. War crimes are war crimes even when committed by allies, and should be called out for what they are.

