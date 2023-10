Γάζα: Ένα βήμα πριν την άβυσσο -Την πολιτική απόφαση για επίθεση αναμένει ο στρατός

Αιγυπτιακή πρόταση για σύνοδο κορυφής. Διπλωματικός μαραθώνιος του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μπλίνκεν. Τραγική κατάσταση στα νοσοκομεία της Γάζας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:25

Με το νέο τελεσίγραφο του ισραηλινού στρατού (IDF) για εκκένωση τον αμάχων από τον βόρειο τομέα της Γάζας να έχει εκπνεύσει,το ερώτημα πλέον που πλανάται είναι το πότε ο IDF θα ξεκινήσει την χερσαία επιχείρηση στην Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να μετακινεί άνδρες και εξοπλισμό στα σύνορα με τον παλαιστινιακό θύλακα, ενώ παράλληλα συνεχίζεται το σφυροκόπημα θέσεων της Χαμάς με πυρά πυροβολικού. Σε πολλά σημεία της πόλης είναι εμφανής ο καπνός από κτήρια που καίγονται.

Πάντως, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του βρετανικού Μέσου, δεν υπάρχει η αίσθηση ότι κάτι θα συμβεί άμεσα, πιθανώς διότι ο ο ισραηλινός στρατός χρειάζεται λίγες μέρες ακόμα για να ολοκληρώσει την προπαρασκευή της εισβολής- τόσο σε έμψυχο δυναμικό και υλικά, όσο και στο να εξουδετερώσει στόχους στο έδαφος.

Εκπρόσωπος του στρατού ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ αναμένουν την «πολιτική απόφαση» για να προχωρήσουν στη χερσαία επιχείρησή τους στη Λωρίδα της Γάζας και πρόσθεσε ότι ο στρατός θα έχει συνομιλίες με την πολιτική ηγεσία.

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, περιγράφεται με αυτό που ανέφερε στο BBC, εκπρόσωπος του ΟΗΕ για την βοήθεια στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες: «Η Γάζα είναι ένα βήμα πριν την άβυσσο».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε σήμερα, για πρώτη φορά, συνεδρίαση του διευρυμένου υπουργικού συμβουλίου εκτάκτου ανάγκης, υπογραμμίζοντας ότι η εθνική ενότητα που επιδεικνύουν οι Ισραηλινοί στέλνει ένα μήνυμα, στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας.

«Η Χαμάς νόμιζε ότι θα διαλυθούμε αλλά εμείς θα συντρίψουμε τη Χαμάς», είπε ο Νετανιάχου στους υπουργούς του. «Οι ισραηλινές δυνάμεις γνωρίζουν ότι ολόκληρη η χώρα είναι στο πλευρό τους και κατανοούν ότι αυτή είναι μια αποφασιστική στιγμή», πρόσθεσε.

Η συνεδρίαση γίνεται στην έδρα του στρατού στο Τελ Αβίβ και ξεκίνησε με τους υπουργούς να τηρούν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 1.300 Ισραηλινών που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Prime Minister Netanyahu: "Hamas thought that we would come apart – we will dismantle Hamas." pic.twitter.com/5RhPghUYPH

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 15, 2023