Ισραήλ: Νέο τελεσίγραφο για εκκένωση της Γάζας- Έκλεισαν τα σύνορα με το Λίβανο

Και δεύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο- το USS Eisenhower- στη περιοχή. Νέα ένταση στα σύνορα με το Λίβανο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:17

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η χερσαία επέμβαση του ισραηλινού στρατού (IDF) στη Λωρίδα της Γάζας είναι προ των πυλών.

Με νέο μήνυμα του ο IDF έκανε γνωστό ότι από τις 10:00 ως τις 13:00 δεν θα διεξάγει επιχειρήσεις για να δοθεί ένα παράθυρο ευκαιρίας στους αμάχους για να εγκαταλείψουν την περιοχή.

«Κάτοικοι της πόλης της Γάζας και της βόρειας Γάζας, τις προηγούμενες ημέρες, σας προτρέψαμε να μετακινηθείτε στη νότια περιοχή για την ασφάλειά σας. Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι ο IDF δεν θα πραγματοποιήσει καμία επιχείρηση κατά μήκος αυτής της διαδρομής από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ. Κατά τη διάρκεια αυτού του παραθύρου, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία για να μετακινηθείτε νότια από τη βόρεια Γάζα. Η ασφάλειά σας και των οικογενειών σας έχει σημασία. Ακολουθήστε τις οδηγίες μας και κατευθυνθείτε προς τα νότια. Να είστε βέβαιοι, οι ηγέτες της Χαμάς έχουν ήδη εξασφαλίσει την ασφάλειά τους και των οικογενειών τους« αναφέρει το μήνυμα του ισραηλινού στρατού στο Χ.

Residents of Gaza City and northern Gaza, in the past days, we've urged you to relocate to the southern area for your safety. We want to inform you that the IDF will not carry out any operations along this route from 10 AM to 1 PM. During this window, please take the opportunity… pic.twitter.com/JUkcGOg0yv

— Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023