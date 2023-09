Μητσοτάκης - Φον Ντερ Λάιεν: Έως και 2,25 δισ. ευρώ για την Ελλάδα - Τα 5 «κανάλια» χρηματοδότησης και η task force

Κεντρικός άξονας της συνάντησης του πρωθυπουργού με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν η ευρωπαϊκή αρωγή στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών. Ποιες οι 5 πηγές των πόρων. Δημιουργείται task force για άμεση παρέμβαση σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές.

Έως και 2,25 δισ. ευρώ θα δοθούν στη Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, όπως ανέφερ ε σε δηλώσεις της μετά τη συνάντησή της με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Στρασβούργο, με κεντρικό άξονα την ευρωπαϊκή αρωγή στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών.

H Η κ. Φον Ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε πως η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας καθώς πρόκειται περί μίας Ένωσης αλληλεγγύης, και έκανε λόγο για την ανάγκη άμεσης βοήθειας αλλά και μακροπρόθεσμων επενδύσεων, ενώ ταυτόχρονα περιέγραψε τα 5 «κανάλια» μέσα από τα οποία θα διοχετευθεί η ευρωπαϊκή βοήθεια προς την χώρα μας.

Αναλυτικά, η κ. Φον Ντερ Λάιεν ανέφερε πως θα κινητοποιηθούν πόροι:

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε πως η ΕΕ θα πρέπει να είναι γρήγορη και ευέλικτη ως προς την διάθεση των πόρων προς την Ελλάδα, ενώ προανήγγειλε την δημιουργία ευρωπαϊκής task force που άμεσα, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, θα πιάσει «δουλειά» για την αποτίμηση των ζημιών και την οργάνωση της αποκατάστασής τους.

Greece could mobilise up to €2.25 billion in EU funds.

From unspent and front-loaded cohesion money, ESF+, @EUAgri funds.

In addition Greece can submit a request under the Solidarity Fund and consider loans under #NextGenEU. pic.twitter.com/zIyIb4jAZM

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 12, 2023