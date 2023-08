Ρωσία: Συνετρίβη το ιδιωτικό αεροσκάφος του Πριγκόζιν - Νεκρός ο ιδρυτής της Wagner

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους βόρεια της Μόσχας - με τη ρωσική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να αναφέρει ότι ο Yevgeny Prigozhin ήταν στη λίστα των επιβατών.

Επτά επιβάτες και τρία μέλη του πληρώματος επέβαιναν στο αεροσκάφος Embraer, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Μόσχα προς την Αγία Πετρούπολη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος συνετρίβη στην περιοχή Τβερ, βόρεια της Μόσχας, ενώ αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν λόγο για κατάρριψη του αεροσκάφους από την αντιαεροπορική άμυνα της ρωσικής πρωτεύουσας.

#Russia 🇷🇺: another video of #Prigozhin's jet falling from the sky and slamming into the ground in the #Tver oblast. pic.twitter.com/qYOTH1jE9h

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) August 23, 2023