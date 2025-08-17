Αγορές πετρελαίου: Αναμένονται συγκρατημένες αντιδράσεις μετά τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Πλέον αναμένονται οι εξελίξεις από τη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι τη Δευτέρα. Πάντως παράγοντες της αγοράς θεωρούν περιορισμένους τους κινδύνους διατάραξης της ρωσικής προσφοράς πετρελαίου.

Οι αγορές πετρελαίου αναμένεται να παρουσιάσουν συγκρατημένη αντίδραση όταν ανοίξουν την Κυριακή, μετά τη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, κατά την οποία ο Τραμπ δήλωσε ότι στόχος είναι μια πλήρης ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία και όχι απλώς μια κατάπαυση του πυρός.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι συμφώνησε με τον Πούτιν πως οι διαπραγματευτές θα πρέπει να προχωρήσουν απευθείας σε ειρηνευτικό διακανονισμό - παρακάμπτοντας την κατάπαυση του πυρός, την οποία μέχρι τώρα ζητούσαν η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της, με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναστείλει την επιβολή δασμών σε χώρες όπως η Κίνα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, μετά τις συνομιλίες του με τον Πούτιν. Στο παρελθόν είχε απειλήσει με κυρώσεις τη Μόσχα και με δευτερεύουσες κυρώσεις χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, εάν δεν υπάρξει πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αυτό σημαίνει ότι το ρωσικό πετρέλαιο θα συνεχίσει να ρέει απρόσκοπτα και αυτό είναι καθοδικός παράγοντας για τις τιμές του πετρελαίου», δήλωσε ο αναλυτής της ICIS, Ατζάι Πάρμαρ. «Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι πιστεύουμε πως η επίδραση θα είναι περιορισμένη και οι τιμές πιθανότατα θα καταγράψουν μόνο μια μικρή πτώση στο άμεσο μέλλον λόγω αυτής της εξέλιξης».

Η αγορά πετρελαίου αναμένει εξελίξεις από τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον μεταξύ του Τραμπ και του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με πηγή του Reuters που γνωρίζει την υπόθεση, στην ίδια συνάντηση έχουν προσκληθεί και Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα παρακολουθήσουν στενά τις δηλώσεις των Ευρωπαίων ηγετών, αλλά προς το παρόν οι κίνδυνοι διατάραξης της ρωσικής προσφοράς παραμένουν περιορισμένοι», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Στάουνοβο.

Το Brent έκλεισε στα 65,85 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, και το αμερικανικό West Texas Intermediate στα 62,80 δολάρια — και τα δύο σχεδόν 1 δολάριο χαμηλότερα πριν από τις συνομιλίες στην Αλάσκα.

Οι έμποροι αναμένουν μια συμφωνία, οπότε μέχρι να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, οι τιμές του αργού είναι πιθανό να παραμείνουν σε στενό εύρος διακύμανσης, δήλωσε ο Φιλ Φλιν, ανώτερος αναλυτής της Price Futures Group.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η απειλή άμεσων κυρώσεων στη Ρωσία ή δευτερευουσών κυρώσεων σε άλλες χώρες έχει προς το παρόν παγώσει, γεγονός που λειτουργεί καθοδικά για τις τιμές», πρόσθεσε.

Μετά την επιβολή δυτικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένου του εμπάργκο στις θαλάσσιες εξαγωγές πετρελαίου και των ορίων τιμής στο ρωσικό πετρέλαιο, η Ρωσία έχει ανακατευθύνει τις ροές της κυρίως προς την Κίνα και την Ινδία.

