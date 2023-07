Πυρκαγιά στη Ρόδο: Χιλιάδες άτομα εκκενώθηκαν από τη θάλασσα

Απομάκρυνση άνω των 1.000 ατόμων -πολλοί από αυτοί τουρίστες- μέσα θαλάσσης, καθώς οι φλόγες προκάλεσαν ζημιές στην περιοχή Κιοτάρι. Κάηκαν ξενοδοχεία, επίταξη των τουριστικών σκαφών.

Τελευταία ενημέρωση: 18:31

Η μεγάλη πυρκαγιά που συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτη για 5η συνεχόμενη μέρα στη Ρόδο οδήγησε στην απομάκρυνση άνω των 1.000 ατόμων -πολλοί από αυτοί τουρίστες- μέσα θαλάσσης, καθώς οι φλόγες προκάλεσαν καταστροφές σε ξενοδοχεία στην περιοχή Κιοτάρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ενεργό μέτωπο, που «τρέφεται» από τους ισχυρούς ανέμους, καίει στις περιοχές Λάρδος, Λάερμα, Κιοτάρι και επιχειρούν εκεί 173 Πυροσβέστες 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 35 οχήματα, 5 ελικόπτερα 3 αεροσκάφη και 31 Σλοβάκοι πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Όπως έγινε γνωστό λίγο μετά τις 16:30, τρεις ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται στο Κιοτέρι της νότιας Ρόδου έχουν υποστεί ζημιές από τη φωτιά, που εξακολουθεί να καίει στο νησί. Πρόκειται για το Lindian Village, το Rhodos Village και το μπουτίκ ξενοδοχείο του Ομίλου Χατζηλαζάρου.

Σε ετοιμότητα βρίσκεται και το Λιμενικό Σώμα ώστε να συνδράμει στην περιοχή και αυτήν την στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από παραλία των περιοχών Κιοτάρι και Λάρδος. Στην επιχείρηση συμμετέχουν τέσσερα σκάφη του Λιμενικού Σώματος και 20 ιδιωτικά σκάφη, 2 σκάφη Στρατού Ξηράς, ενώ σπεύδει και πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού. Παράλληλα, επιτάσσονται όλα τα τουριστικά σκάφη.

