Υποβρύχιο Titan: Βρέθηκαν συντρίμμια κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού

Συντρίμμια εντοπίστηκαν κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, στην περιοχή των ερευνών για το τουριστικό βαθυσκάφος Titan, εκεί δηλαδή όπου χάθηκαν τα ίχνη του και πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό των πέντε επιβαινόντων, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική ακτοφυλακή.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023