Φιλανθρωπική δράση της RECOM εγκαθιστά ηλιακό πάρκο για την Αρμενική Αποστολική Εκκλησία

Δωρεά 3 εκατομμυρίων δολαρίων από το Ίδρυμα Τούνιαν συνεχίζει να φωτίζει τη μεγάλη κοινότητα του Ιερού Ναού της Ετσμιαντζίν στην Αρμενία.

Στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής της δράσης, η RECOM Technologies μέσω του Ιδρύματος Τουνιάν, ανέπτυξε ένα ηλιακό πάρκο για τον Ιερό Ναό της Ετσμιαντζίν, το οποίο παρέχει πράσινη ενέργεια στην κοινότητα.

Ο Ιερός Ναός της Ετσμιαντζίν είναι ο κεντρικός οργανισμός της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας και έχει την έδρα του στην πόλη της Ετσμιαντζίν, στα δυτικά της πρωτεύουσας της Αρμενίας, Γερεβάν. Η πόλη αυτή είναι το πνευματικό κέντρο των απανταχού Αρμενίων, καθώς αποτελεί την έδρα του Καθολικού Πατριάρχη, επικεφαλής της Αρμένικης Απσοτολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Το ηλιακό πάρκο ισχύος 1,7 MW καλύπτει τις ετήσιες θερμικές και ηλεκτρικές ανάγκες του μεγάλου συγκροτήματος της Ιερής Εκκλησίας της Αρμενίας. Η πρωτοβουλία, που βαπτίστηκε ως "let there be light", είναι το αποτέλεσμα επένδυσης 3 εκατομμυρίων δολαρίων και περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ, ηλιακών θερμοσιφώνων και δεξαμενών αποθήκευσης. Το έργο έχει επιτρέψει στην Εκκλησία να κάνει σημαντικά βήματα προς την ενεργειακή αυτονομία, με αποτέλεσμα ετήσιες εξοικονομήσεις έως 440 χιλιάδες δολάρια. Το ηλιακό πάρκο είναι μέρος των προσπαθειών εξοικονόμησης ενέργειας της Ιερής Εκκλησίας και της δέσμευσής της για μείωση των εκπομπών άνθρακα και προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αρμενία.

"Είμαστε ιδαίτερα περήφανοι που μας δόθηκε η ευκαιρία να βοηθήσουμε τη μητρική μας εκκλησία να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας", δήλωσε ο κ. Τουνιάν, ο Πρόεδρος της RECOM Technologies. "Ως άνθρωπος της πίστης και ένθερμος υποστηρικτής της πράσινης ενέργειας, η υλοποίηση αυτού του έργου παρέχει διπλή ικανοποίηση."