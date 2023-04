Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Οι προκαταλήψεις κύριο εμπόδιο για τις γυναίκες εργαζόμενες 

Την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας της κοινωνίας, των επιχειρήσεων, αλλά και των ίδιων των γυναικών, ώστε να εξαλειφθούν οι ανισότητες στον εργασιακό τομέα, τόνισαν οι ομιλητές του πάνελ με τίτλο “EQUALITY AT THE WORKSPACE - CLOSING THE GENDER GAP IN GREECE”, στο πλαίσιο του 8oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Η Ρόζα Μόνου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας του ΣΕΒ (Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) αναφερόμενη στα αποτελέσματα έρευνας τόνισε, ότι 4 στους 10 και επιχειρηματίες, αλλά και το κοινό κάνουν λόγο για “σημαντική πρόοδο” σε θέματα ισότητας, 6 στους 10 για “μικρή ή αμελητέα πρόοδο”, ενώ μία στις 3 γυναίκες θεωρούν, ότι έχει υπάρξει “πρόοδος” στην ισότητα στην εργασία. 51,7% του πληθυσμού είναι γυναίκες, όπως και 47,7% των εργαζομένων, όμως το 56% των επιχειρήσεων απασχολούν λιγότερο από 47,7% γυναίκες υπαλλήλους. Ο μέσος μισθός των γυναικών είναι 86,83% του μέσου μισθού των ανδρών. Όσον αφορά στον ΣΕΒ, από λιγότερο από 30% γυναικών σε ανώτερες θέσεις, έχει φτάσει σήμερα πάνω από το 50%. Επιπλέον, υπάρχει πρόγραμμα συνεργασίας με το ALBA για την άνοδο των γυναικών στα ιεραρχικά στρώματα και οδηγός για την παρενόχληση στην εργασία, ενώ θα “τρέξει” καμπάνια ευαισθητοποίησης της επιχειρηματικής κοινότητας. “Το θεσμικό πλαίσιο είναι επαρκές, είναι θέμα αλλαγής νοοτροπίας”, κατέληξε η κα. Μόνου.

Η Σμαραγδή Ταλάκη, Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού της “UNI-PHARMA SA”, επισήμανε πως το 70% της ομάδας R & D της εταιρίας είναι γυναίκες, όπως και το 41% του συνόλου του προσωπικού, ενώ στόχος είναι το ποσοστό αυτό να φτάσει στο 50%. «Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας. Βλέπουμε τον κάθε εργαζόμενο ως προσωπικότητα μεμονωμένα, χωρίς να επηρεαζόμαστε από τους άλλους ρόλους, που ενδεχομένως έχει μία γυναίκα», τόνισε η κα. Ταλάκη και πρόσθεσε, ότι η εταιρεία προχωρά στη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού, ώστε οι εργαζόμενες να έχουν μια ήρεμη ζωή και να μπορούν να αφοσιωθούν στο έργο τους. «Ο νομοθέτης και το κράτος πρέπει να θέσουν το πλαίσιο», υπογράμμισε και συμπλήρωσε πως πιστεύει σε μία δίκαιη πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση. «Οφείλουν και οι επιχειρήσεις να παρέχουν δια βίου εκπαίδευση στους εργαζόμενους. Εμείς έχουμε εσωτερική ακαδημία, θέλουμε να είμαστε πρότυπο εργοδότη», κατέληξε η κα. Ταλάκη.

Ο Βασίλης Αντωνιάδης, Μέλος ΔΣ του Ιδρύματος Μποδοσάκη και Διευθύνων Σύμβουλος & Ανώτερος Συνεργάτης της Boston Consulting Group, εκτίμησε, ότι οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι το αποτέλεσμα. «Μία σειρά από αποφάσεις μας οδηγεί σε αυτό, χωρίς να είναι κανείς σεξιστής. Αν η αξιολόγηση μίας μητέρας λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς, που υπάρχουν, χωρίς προκαταλήψεις, αυτό μπορεί να αλλάξει. Αλλά πρέπει να αλλάξουν οι προκαταλήψεις, δεν είναι εύκολο», τόνισε ο κ. Αντωνιάδης. Εξέφρασε την εκτίμηση, ότι η φυσική κατάσταση των πραγμάτων είναι το 50-50 και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. «Δεν είναι θέμα ποσόστωσης, αλλά πώς βγαίνουν οι προκαταλήψεις από το βάθος του χρόνου. Γερμανία, Αγγλία και ΗΠΑ επειδή είναι μεγάλες αγορές, αναπτύσσονται πιο δυναμικά στον τομέα αυτό και μπορούμε να αντλήσουμε παραδείγματα», κατέληξε.

Η Lajla Brandt Jakhelln, Πρέσβυς της Νορβηγίας στην Ελλάδα, ανέφερε, ότι από το 1972 και την κατοχύρωση του δικαιώματος της εργασίας των γυναικών από το 45%, φθάσαμε το 2022 στο 67%. «Το ποσοστό είναι υψηλότερο από το μέσο όσο της ΕΕ, αλλά μόνο 13% είναι γυναίκες στα ΔΣ μεγάλων εταιριών», επισήμανε. Η κυβέρνηση της Νορβηγίας χρησιμοποιεί το εργαλείο του gender balanced scorecard για όλα τα φύλα όσον αφορά τις 200 μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας. Στη Νορβηγία το μισθολογικό χάσμα είναι 12,5%, κάτω από την ΕΕ, όμως οι λόγοι είναι, ότι οι περισσότερες γυναίκες εργάζονται με μερική απασχόληση ή στο δημόσιο, όπου το ποσοστό τους αγγίζει το 70%. «Τα δικαιώματα των γυναικών αφορούν τη διαχείριση των αλλαγών, κάτι, που θέλει δέσμευση από την κυβέρνηση, αλλά και τις επιχειρήσεις. Χρειάζονται στόχοι και σκληρή δουλειά. Πρέπει να είμαστε πρακτικοί και να προχωρήσουμε βήμα-βήμα», κατέληξε η κα. Jakhelln.

Ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, CSO του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ανέφερε ως ένα από τα βασικότερα στερεότυπα «τη λανθασμένη εντύπωση, ότι η ηγεσία είναι ανδρική υπόθεση και οι γυναίκες υστερούν σε συγκεκριμένες δεξιότητες, αντιδρούν συναισθηματικά και αφοσιώνονται περισσότερο στην οικογένειά τους και λιγότερο στην εργασία τους. Οι ίδιες οι γυναίκες δυσκολεύονται να οραματιστούν την εξέλιξή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κατέληξε λέγοντας πως οι εταιρείες πέρα από τα προγράμματα εκπαίδευσης και τις καμπάνιες ενημέρωσης, πρέπει να ψάξουν για “κρυμμένες προκαταλήψεις”, όπως για παράδειγμα τη γλώσσα, που χρησιμοποιείται στη σύνταξη μιας αγγελίας και μπορεί να απευθύνεται περισσότερο σε άνδρες.