Συνεχίζει την «σκληρή» γραμμή ο Μενέντεζ: «Η Τουρκία δεν αξίζει να αποκτήσει τα F-16»

Νέα σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε εναντίον της Άγκυρας ο Δημοκρατικός γερουσιαστής και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας, Μπόμπ Μενέντεζ, με αφορμή τη συνεχιζόμενη προκλητικότητα της τουρκικής πλευράς στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.

Πιο αναλυτικά, ενώπιον του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, ο γερουσιαστής αφού απαρίθμησε τις τουρκικές προκλήσεις εναντίον της χώρας μας κι αφού άσκησε δριμεία κριτική στη στάση που διατηρεί η Άγκυρα στο θέμα της διεύρυνσης του NATO αλλά και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανέφερε πως η Τουρκία «δεν αξίζει να αγοράσει τα F-16 από τις ΗΠΑ».

Senator Bob Menendez launches 90 -second long tirade criticising Turkey on everything from human rights, ties w/Greece, delay of NATO expansion & asks “What do you call such a country?” Blinken responds: “A challenging ally.” Menendez says Ankara doesn’t deserve to get the F-16s. pic.twitter.com/kf7gZIrXsU

