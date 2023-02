Ευρωπαίοι αξιωματούχοι: Η ΕΕ είναι έτοιμη να βοηθήσει τους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας

Τη συμπαράσταση της ΕΕ στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας και την ετοιμότητα της να τους προσφέρει τη βοήθειά της μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τις δύο χώρες εξέφρασε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

«Οι σκέψεις μας βρίσκονται στον λαό της Τουρκίας και της Συρίας. Η ΕΕ είναι έτοιμη να βοηθήσει», τόνισε ο κ. Μπορέλ μέσω Twitter.

Devastating earthquake rocked Türkiye and Syria this morning, claiming the lives of hundreds of people and injuring many more. Our thoughts are with the people of Türkiye and Syria. The EU is ready to help. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 6, 2023

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης Όλιβερ Βάρχελι ανέφερε μέσω Twitter πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια μετά τον πολύνεκρο και καταστροφικό σεισμό που έπληξε τα ξημερώματα την Τουρκία.

«Σοκαριστικό να ακούμε για τον τεράστιο αντίκτυπο του σεισμού που σκότωσε τόσους πολλούς ανθρώπους στην Τουρκία και τη Συρία. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Είμαστε έτοιμοι να στείλουμε βοήθεια σε αυτές τις δύσκολες στιγμές» ανέφερε ο κ. Βάρχελι.

Shocking to hear about the huge distraction of the #earthquake killing so many people in #Türkiye & #Syria.

My deepest condolences to the families & wishing fast recovery to the injured.

We are ready to send help in these difficult times. — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) February 6, 2023

«Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της», τόνισε και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στο Twitter μετά τον σεισμό στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας.

«Με βαθιά λύπη άκουσα σήμερα το πρωί για τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας.Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις πολλές οικογένειες που έχασαν ζωές και εύχομαι γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες», σημείωσε ο Σαρλ Μισέλ.

Deeply saddened to hear this morning about the devastating earthquake hitting parts of Türkiye and Syria.

My deepest condolences to the many families that lost lives and wishing a fast recovery of the injured.

The EU stands in full solidarity with you. — Charles Michel (@CharlesMichel) February 6, 2023

«Οι σκέψεις μας είναι με τον λαό της Τουρκίας και της Συρίας μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την περιοχή», υπογραμμίζει ο επικεφαλής του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και οι σκέψεις μας είναι με όλους τους ανθρώπους που επλήγησαν. Η Ευρώπη θα βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί», προσθέτει σε ανάρτησή του στο Twitter.

Our thoughts are with the people of #Turkey and #Syria after the devastating earthquake that has hit the region. Our heartfelt condolences to the families of the victims and our thoughts are with all the people affected. Europe will help in any way it can. #earthquake — Manfred Weber (@ManfredWeber) February 6, 2023

Ενεργοποιήθηκε ο ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

H EE ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας μετά τον σεισμό που σημειώθηκε στα σύνορα Τουρκίας και Συρίας, ενώ καθ'οδόν βρίσκονται ομάδες από την Ολλανδία και την Ρουμανία.

Πιο συγκεκριμένα ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Γιάνες Λέναρσιτς ανέφερε με ανάρτησή του στο τουίτερ: «Μετά τον σεισμό στην Τουρκία σήμερα το πρωί, ενεργοποιήσαμε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ συντονίζει την ανάπτυξη ομάδων διάσωσης από την Ευρώπη. Ομάδες από την Ολλανδία & τη Ρουμανία είναι ήδη καθ'οδόν».