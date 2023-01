Avatar-The Way of the Water: Ξεπέρασε τα 2 δισ. δολάρια σε εισιτήρια παγκοσμίως

Γίνεται μόλις η 6η ταινία στα χρονικά του σινεμά που έχει ξεπεράσει το συγκεκριμένο όριο στο παγκόσμιο box office.

Η τελευταία ταινία του Τζέιμς Κάμερον, το Avatar:The Way of the Water ξεπέρασε σε εισπράξεις εισιτηρίων τα 2 δισ. δολάρια στις παγκόσμιες αίθουσες των κινηματογράφων.

Όπως ανακοίνωσε η Disney, μέχρι και το τρέχον Σαββατοκύριακο η ταινία είχε «κόψει» 2,024 δισ. δολάρια σε εισιτήρια παγκοσμίως.

Με την υπέρβαση των 2 δισ. δολαρίων, η ταινία γίνεται μόλις η 6η στα χρονικά του σινεμά που έχει ξεπεράσει το συγκεκριμένο όριο στο παγκόσμιο box office, μετέδωσε το Variety.

Ακόμα, το Avatar:The Way of the Water είναι η ταινία που έχει «κόψει» τα περισσότερα εισιτήρια από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού.

Υπενθυμίζεται πως κατά την παρουσίαση της ταινίας και πριν αυτή βγει στους κινηματογράφους, ο Κάμερον είχε δηλώσει πως το The Way of Water πρέπει να «γράψει» 2 δισ. δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων ώστε να θεωρηθεί επιτυχία.

Πρόκειται για μια από τις ακριβότερες παραγωγές όλων των εποχών στην ιστορία του σινεμά, με κόστος παραγωγής 400 εκατ. δολαρίων. Μαζί με το marketing, το κόστος της ταινίας του Κάμερον υπολογίζεται πως ανέρχεται σε τουλάχιστον 600 εκατ. δολάρια.