Μασκ για Starlink: Δεν υπάρχει χρηματοδότηση από το Πεντάγωνο – Συνεχίζουμε τη στήριξη στην Ουκρανία

Το Politico ανέφερε ότι το αμερικανικό Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο να πληρώσει για την παροχή των δορυφορικών υπηρεσιών προς την Ουκρανία, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που εμπλέκονται στις συζητήσεις.

Ο Έλον Μασκ ξεκαθάρισε ότι οι υπηρεσίες του Starlink της SpaceX δεν χρηματοδοτούνται από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας με ανάρτησή του στο Twitter.

«Δεν υπάρχουν χρήματα από το υπουργείο Άμυνας, αλλά αρκετές άλλες χώρες, οργανισμοί, αλλά και ιδιώτες πληρώνουν για τη συνέχιση της προσφοράς των υπηρεσιών από 11.000 ως 25.000 τερματικά», υπογράμμισε ο δισεκατομμυριούχος, τονίζοντας πως «θα συνεχίσουμε να το κάνουμε» αναφερόμενος στην παροχή δορυφορικών υπηρεσιών στην Ουκρανία.

SpaceX has already withdrawn its request for funding

— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022