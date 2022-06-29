Συγκροτήθηκε το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022, μετά τη διενέργεια αρχαιρεσιών που προηγήθηκαν κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΟΝΤΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤ/ΡΓΙΑ ΑΒΕΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
AGROLAND AE- ΑΦΟΙ ΧΡ ΚΑΤΣΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
UNIPAK HELLAS CENTRAL ΑΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΟΥΚΑΣ
ELIKON LOGISTICS Ι.Κ.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΟΥΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΨΑ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΣΗΛΜΑΝ ΑΕ
ΤΑΜΙΑΣ
ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΦΟΡΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
PROJECT ζ ΙΚΕ
ΕΦΟΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΕ
ΕΦΟΡΟΣ
ΖΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
ΕΦΟΡΟΣ
ΜΠΑΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
CENTAUR TECHNOLOGIES MIKE
ΕΦΟΡΟΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΒΕΚ
ΕΦΟΡΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ
ΕΦΟΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΒΙΑ ΕΛΛΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ANTOPACK AE
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΛΥΔΙΑ
H.B. FULLER ΑΒΕΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
COLD SIN AE
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΝΑΤΑΣΣΑ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΛΑΜΟΥΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΣΟΛΩΝ
SOVEL AE
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΒ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε. ΣΕΒ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΒ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΒ
Η νέα Διοίκηση αποτελείται από σημαντικούς εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής εμβέλειας του Συνδέσμου.
Στη νέα σύνθεση περιλαμβάνονται επανεκλεγέντα μέλη, των οποίων η θητεία ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς βεβαίως και νεοεκλεγέντες επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, που είναι διαθέσιμοι να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο Σύνδεσμο και στα μέλη του.