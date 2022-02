Στουμπ: Η Ρωσία ωθεί τη Φινλανδία πιο κοντά στο ΝΑΤΟ

Στις «απειλές» που εξαπέλυσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα κατά της Φινλανδίας και της Σουηδίας «απάντησε» ο πρώην πρωθυπουργό της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, με ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Στουμπ ανέφερε πως με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, η προσχώρηση της χώρας του στη Βορειοατλαντική Συμμαχία είναι μονόδρομος.

«Η Ρωσία ωθεί τη Φινλανδία πιο κοντά στο ΝΑΤΟ, με την ιδιότητα του μέλους. Πιο από ποτέ. Η ασφάλειά μας βασίζεται εν μέρει σε μια επιλογή συμμετοχής στη Συμμαχία. Με αυτά που εξελίσσονται, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συμμετάσχουμε. Η ένταξη της Φινλανδίας θα ενίσχυε τη Συμμαχία και θα συνέβαλε στη διατήρηση της σταθερότητας της Βόρειας Ευρώπης» είπε ο Στουμπ.

Russia is pushing Finland closer to @nato membership. Vloser than ever before. Our security has been partially based on an option to join. At this rate we have no other option but to join. Finland’s accession would strengthen the Alliance and help keep Northern Europe stable.

— Alexander Stubb (@alexstubb) February 25, 2022