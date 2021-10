«Κόντρα» μεταξύ των δισεκατομμυριούχων της Τεχνολογίας - Ντόρσεϊ και Μασκ κατά Ζούκερμπεργκ και Πιτσάι

Ο κόσμος της «Big Tech» δηλαδή των «γιγάντων» του τεχνολογικού κόσμου αρχίζει να μοιάζει λίγο με «σχολείο», καθώς οι δισεκατομμυριούχοι ιδρυτές μερικών από των κορυφαίων εταιρειών χρησιμοποιούν τις κοινωνικές πλατφόρμες για να εκφράσουν τις κόντρες τους.

Την Τρίτη, ο CEO του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ άφησε ένα σχόλιο στo... ίντερνετ για τα σχέδια του Μαρκ Ζούκερμπεργκ να δημιουργήσει ένα metaverse για το Facebook.

Ο Ντόρσεϊ «απάντησε» σε ένα σχετικό tweet γράφοντας μία ετυμολογία της λέξης «metaverse» ως «έναν εικονικό κόσμο που ανήκει σε εταιρείες και στον οποίο οι χρήστες αντιμετωπίζονται ως πολίτες μίας δυστοπικής εταιρικής δικτατορίας».

Να θυμίσουμε πως τα σχέδια του Facebook είναι η δημιουργία «ενός διαδικτυακού κόσμου όπου οι χρήστες θα συνυπάρχουν και θα επικοινωνούν σε εικονικούς χώρους».

Το ίδιο ύφος, αλλά διαφορετικό στόχο είχε το tweet που έκανε ο Έλον Μασκ, χθες Πέμπτη. Ο ιδρυτής της Tesla απαντώντας σε ένα άλλο tweet έγραψε πως «οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου έχουν γίνει 'μέρη' που το ταλέντο πάει για να πεθάνει».

Google’s greatest evil is grooming brilliant 22 year olds into becoming complacent careerists instead of ambitious founders who might one day compete with them

— JD Ross (@justindross) October 20, 2021