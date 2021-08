Μπουρλά: Πιθανή η εμφάνιση μιας μετάλλαξης ανθεκτικής στο εμβόλιο

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να εμφανιστεί μια νέα μετάλλαξη του στελέχους του κορονοϊού που θα είναι ανθεκτική στα εμβόλια, ο CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά μιλώντας στο Fox News.

Ο ισχυρός άνδρας της Pfizer, πιστεύει ότι μια νέα μετάλλαξη που θα είναι ανθεκτική στα εμβόλια θα εμφανιστεί πιθανότατα στο μέλλον, αν και η εταιρεία μπορεί να προσαρμόζει το εμβόλιο στα δεδομένα μιας νέας μετάλλαξης του ιού, μέσα σε ένα διάστημα τριών μηνών.

Pfizer CEO Dr. Albert Bourla says that a vaccine-resistant COVID variant will “likely” emerge. pic.twitter.com/TQhITNY0FM

— The Recount (@therecount) August 24, 2021