Γάζα: Το Ισραήλ βομβάρδισε το κτίριο ανταποκριτών ξένου Τύπου

Το Ισραήλ εξέδωσε πριν 45 λεπτά περίπου, προειδοποίηση ότι θα βομβαρδίσει το κτίριο που στεγάζει τα γραφεία του Al Jazeera και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης στην πόλη της Γάζας μέσα στην επόμενη ώρα. Τελικά, όπως μετέδωσε ο λογαριασμός του Al Jazeera στο Twitter, το κτίριο ανταποκριτών ξένου Τύπου, όπου στεγάζονταν τα γραφεία του AJ, του Associated Press και άλλων βομβαρδίστηκε και κατέρρευσε, ενώ είχε προλάβει να εκκενωθεί.

Μετάφραση: "Το κτίριο εκκένωσης, που περιλαμβάνει τα κεντρικά γραφεία του Al Jazeera και άλλων διεθνών μέσων στη Γάζα κατέρρευσε σαν αποτέλεσμα των ισραηλινών επιδρομών"

Ο δημοσιογράφος Fares Akram, ανταποκριτής του Associated Press, είχε λίγο νωρίτερα αναρτήσει στο Twitter "Και τώρα θα μπορούσαν να πέσουν βόμβες στο γραφείο μας. Κατεβήκαμε τρέχοντας τις σκάλες από τον 11ο όροφο και τώρα κοιτάζουμε το κτίριο από μακριά, προσευχόμενοι τελικά ο Ισραηλινός στρατός να αποσυρθεί"

And now bombs could fall on our office. We ran down the stairs from the 11th floor and now looking at the building from afar, praying Israeli army would eventually retract. https://t.co/WU2eLEX7kn

— Fares Akram (@faresakram) May 15, 2021