«Έξοδος» 45 δισ. δολαρίων στην αγορά crypto σε 1 μήνα - Οι long «ξεφορτώθηκαν» 400.000 Bitcoin

«Οι φάλαινες απλώς δεν αγοράζουν» τονίζουν οι αναλυτές. Νέες ισορροπίες στην αγορά των crypto.

Mε το Bitcoin να χάνει το ορόσημο των 100.000 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Ιούνιο, επικρατεί νέο κύμα ανησυχίας στην αγορά των crypto. Μακροπρόθεσμοι επενδυτές και κάτοχοι του ισχυρότερος κρυπτονομίσματος στον κόσμο, έχουν ξεφορτωθεί περίπου 400.000 Bitcoin τον τελευταίο μήνα, μια «έξοδος» περίπου 45 δισ. δολαρίων που έχει αφήσει την αγορά εμβρόντητη, κατά τον Mάρκους Τίλεν, επικεφαλής της 10x Research. Το Bitcoin πλέον κερδίζει 1,82% στ6α 102.345 δολάρια. Άλμα 4,35% για Ether στα 3.326 δολάρια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αυξανόμενη ανισορροπία μεταξύ των μακροχρόνιων επενδυτών που ρευστοποιούν τα Bitcoin τους και των νέων αγοραστών αρχίζει να διαμορφώνει την πορεία της αγοράς — και όχι απλώς το επενδυτικό κλίμα. Είχε παρατηρήσει ότι οι λεγόμενες «μεγάλες φάλαινες» - δηλαδή οντότητες που κατέχουν από 1.000 έως 10.000 Bitcoin — είχαν αρχίσει να πωλούν μεγάλους όγκους, ακόμη κι όταν θεσμικοί επενδυτές προσπαθούσαν να απορροφήσουν την προσφορά. «Οι φάλαινες απλώς δεν αγοράζουν», πρόσθεσε.

«Περισσότερα από 319.000 Bitcoin έχουν επανενεργοποιηθεί τον τελευταίο μήνα, κυρίως από νομίσματα που κρατούνταν για έξι έως δώδεκα μήνες — γεγονός που υποδηλώνει σημαντική κατοχύρωση κερδών από τα μέσα Ιουλίου», επεσήμανε μιλώντας στο Bloomberg ο Βέλτε Λούντε, επικεφαλής έρευνας στην K33. «Αν και μέρος αυτής της δραστηριότητας οφείλεται σε εσωτερικές μεταφορές, μεγάλο ποσοστό αντικατοπτρίζει πραγματικές πωλήσεις» τόνισε.

Σε αντίθεση με το μπαράζ ρευστοποιήσεων που προκάλεσαν τη βουτιά του Οκτωβρίου, η τρέχουσα πτώση καθοδηγείται από έναν σταθερό ρυθμό πωλήσεων στην αγορά spot. Περίπου 2 δισ. δολάρια σε θέσεις κρυπτονομισμάτων ρευστοποιήθηκαν μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGlass — ποσό πολύ μικρό σε σύγκριση με τα 19 δισ. δολάρια που εξανεμίστηκαn κατά την κατάρρευση του περασμένου μήνα.