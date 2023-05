Χρεοκόπησε η Bittrex - Νέο «κανόνι» στα cryptos

Η νέα χρεοκοπία έρχεται έπειτα από την κατάρρευση της άλλοτε κραταιάς πλατφόρμας FTX και των υπηρεσιών BlockFi, Celsius και Voyager μέσα σε λίγους μόλις μήνες.

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bittrex υπέβαλε αίτημα πτώχευσης, τρεις εβδομάδες αφότου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) κατέθεσε αγωγή εναντίον της επειδή «λειτουργούσε παράνομα ως πλατφόρμα συναλλαγών τίτλων».

Η Bittrex με έδρα το Σιάτλ διέκοψε τις δραστηριότητές της στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 30 Απριλίου και είπε ότι το αίτημα πτώχευσης δεν θα επηρεάσει την Bittrex Global, η οποία εξυπηρετεί πελάτες εκτός των ΗΠΑ με τον κύριο όγκο των δραστηριοτήτων της να λαμβάνουν χώρα στο Λιχτενστάιν. Τα assets και οι υποχρεώσεις της Bittrex κυμαίνονταν μεταξύ 500 εκατομμυρίων και 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με το αίτημα που κατατέθηκε σε δικαστήριο του Ντέλαγουερ και επικαλείται το Reuters.

Η Bittrex εξακολουθεί να διαθέτει crypto-assets πελατών στις ΗΠΑ, οι οποίοι δεν έκαναν ανάληψη κεφαλαίων πριν από τις 30 Απριλίου, τα οποία είναι «σώα και ασφαλή». Η νέα χρεοκοπία έρχεται έπειτα από την κατάρρευση της άλλοτε κραταιάς πλατφόρμας FTX και των υπηρεσιών BlockFi, Celsius και Voyager μέσα σε λίγους μόλις μήνες.

Ο συνιδρυτής και CEO της εταιρείας, Richie Lai, ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter το αίτημα πτώχευσης, υπογραμμίζοντας πως ήταν ο καλύτερος τρόπος να επιλυθεί το ζήτημα και ότι η Bittrex έχει το 100% των καταθέσεων των πελατών της.

Yes, we filed chap 11. Yes, we still have 100% of all customer funds. Yes, there will be a claims process through the bankruptcy courts. This was the cleanest way to bury the baby - RIP @BittrexExchange https://t.co/BkhtVppln3

