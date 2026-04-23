Ηλεκτροκίνηση και software στο «τιμόνι» της αγοράς - Το τρίπτυχο της Volvo

Τις βασικές τάσεις που διαμορφώνουν τον κλάδο της αυτοκίνησης και των μετακινήσεων σε μια περίοδο σημαντικής μετάβασης της ευρύτερης αγοράς, ανέλυσε η Γιοβάνα Γιόβιτς, Managing Director της Volvo Car Hellas θέτοντας παράλληλα τις κύριες λύσεις και τις προτεραιότητες για τα σύγχρονα ζητήματα που προκύπτουν, στη συζήτηση «The Future of Mobility: Infrastracture, Innovation and Urban Mobility» στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Με τη διαπίστωση πως «για να καλύψουμε 10 χιλιόμετρα στην Αττική, περνάμε 32 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο» η κα Γιόβιτς, τόνισε πως το ευρωπαϊκό αυτοκινητοβιομηχανικό τοπίο, περνάει μια σημαντική μεταμόρφωση, που οφείλεται κυρίως στην πολύ μεγάλη ανάγκη για απαλλαγή από τον άνθρακα, στην εύρεση καλύτερων περιβαλλοντικών λύσεων, αλλά και στην ταχύτατη ανάπτυξη οχημάτων που βασίζονται στο software (λογισμικό).

«Αυτά είναι λοιπόν τα δύο κύρια πράγματα που οδηγούν τον μετασχηματισμό. Στην Ευρώπη, τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, τα BEV, έφτασαν στο 70%, από 1,7% το 2025. Στην Ελλάδα, αυτός ο αριθμός ήταν 6%. Από την άλλη πλευρά, αυτό που βλέπουμε και στην Ελλάδα τοπικά είναι ότι τα plug-in υβριδικά, τα οχήματα PHEV, έχουν σημειώσει σημαντική ανάπτυξη στο 44% με +40% σε ετήσια βάση πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες καταναλωτές ενδιαφέρονται για ηλεκτροκίνητα ταξίδια» υπογράμμισε.

«Έτσι, ως βήμα προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση, τα plug-in υβριδικά είναι μια λύση. Όσον αφορά τα software-defined οχήματα, είναι μια τεχνολογία που θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε όλη την κατάσταση που επικρατεί. Είναι πολύ προηγμένα που διαθέτουν αισθητήρες και μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση» τόνισε ενώ έδωσε έμφαση και στην ανάγκη αποφυγής ατυχημάτων.

«Ιδίως στα αυτοκίνητα Volvo, έχουμε τρεις και μόνο τρεις βασικούς πυλώνες: την ηλεκτροκίνηση, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητά της. Είμαστε λοιπόν απόλυτα βέβαιοι ότι η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον. Και συνεχίζουμε να ηλεκτροδοτούμε τον στόλο μας. Προσφέρουμε λύσεις με τεχνολογία αιχμής» επεσήμανε και υπενθύμισε πως η S&P Global Mobility βράβευσε τη σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία ως παγκόσμια ηγέτιδα στην ανάπτυξη προηγμένου λογισμικού για οχήματα.

«Το λογισμικό που εισάγουμε, υποστηρίζει όλο και περισσότερα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Η αποστολή μας όσον αφορά την ασφάλεια παραμένει η ίδια. Στόχος μας είναι να μην έχουμε κανέναν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο σε ένα αυτοκίνητο Volvo. Από την πλευρά του λογισμικού, συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε αυτοκίνητα που ενσωματώνονται άψογα στην ψηφιακή ζωή και την κοινωνία. Είναι προ των πυλών το EX60, που σε 10 λεπτά μπορείς να φορτίσεις έως και 340 χιλιόμετρα. Ουσιαστικά, αλλάζει τα δεδομένα» συμπλήρωσε.

«Για την ελληνική αγορά όσον αφορά την ηλεκτροκίνηση, είναι επίσης σημαντικό να υπάρχουν προσιτές λύσεις. Έχουμε μια τιμολογιακή πολιτική που ουσιαστικά προσφέρει στους Έλληνες πελάτες -οι οποίοι, όπως ανέφερα, έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον για ταξίδια με plug-in υβριδικά- προσιτές λύσεις για πλήρως ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Η δέσμευσή μας για βιωσιμότητα παραμένει η ίδια. Έχουμε δεσμευτεί να έχουμε μειώσει τις εκπομπές ανά αυτοκίνητο έως και 70% έως το 2030. Και εισάγοντας νέα αυτοκίνητα όπως το EX30 που βρίσκονται ήδη στους ελληνικούς δρόμους και το EX60 που έρχεται, θα έχει πολύ, πολύ χαμηλό αποτύπωμα» κατέληξε.

Για «άλματα χάρη και στη συνδρομή του Υπερταμείου στο συγκοινωνιακό έργο» έκανε λόγο από την πλευρά του, ο Στέλιος Σακαρέτσιος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, τονίζοντας πως χαρακτηριστικά στο κέντρο της Αττικής, στις γραμμές υψηλής ζήτησης, τις ώρες αιχμής, υπάρχει σημαντική βελτίωση στις χρονοαποστάσεις. «Έχουμε προμηθευτεί με ευρωπαϊκούς πόρους, πάνω από 1.000 "πράσινα" λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη» ανέφερε και έθεσε ως προτεραιότητα την ανανέωση του στόλου των ΜΜΜ και την αξιοποίηση των data για λήψη αποφάσεων.

«Είμαστε μάλλον στην αρχή ενός ενάρετου κύκλου, έχουμε κάνει σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό και έχουμε αρχίσει να δουλεύουμε πολύ σοβαρά πάνω στην τεχνολογία. Γιατί αυτή η δουλειά, όπως και οι περισσότερες, είναι data driven, αλλά και υψηλού όγκου. Εμείς κάθε μέρα στην Αττική μεταφέρουμε περίπου 1,2 εκατ. συμπολίτες μας. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο operation με πάρα πολλά touch points» υπογράμμισε ο Αντώνης Κεραστάρης, CEΟ του ΟΑΣΑ.

«Άρα το μεγάλο στοίχημα είναι πώς να γίνουμε εμείς καλύτεροι κάθε μέρα και να πείσουμε τον πελάτη μας που είναι ο πολίτης της Αθήνας να μας εμπιστεύεται περισσότερο. Και όσο περισσότερο μας εμπιστεύεται, τόσο καλύτερη θα είναι η υπηρεσία μας, τόσο θα είναι πιο εύκολη η κίνηση στην Αττική. Ξέρετε, κάθε ένα λεωφορείο που μπαίνει σε λειτουργία, αφαιρεί κάποια αυτοκίνητα. Κάθε ένας καινούργιος συρμός αφαιρεί κάποιες δεκάδες αυτοκίνητα. Άρα αυτή είναι η αρχή του ενάρετου κύκλου. Θεωρώ ότι είμαστε, έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα της υποδομής και θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα αρχίσουμε να βλέπουμε πολύ πιο χειροπιαστά αποτελέσματα» πρόσθεσε.

«Η Αθήνα πλέον είναι μια πόλη που έχει 10,5 μήνες τον χρόνο πολύ σημαντικό τουρισμό που έχουμε αρχίσει και τον ενσωματώνουμε στα προγράμματά μας, βάζοντας τεχνολογία, νέους, πολύ πιο εύκολους τρόπους πληρωμής. Τα τελευταία χρόνια ο ΟΑΣΑ, έχει προχωρήσει σε σημαντική ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι εμείς αναπροσαρμόζουμε και τις στρατηγικές μας. Δουλεύουμε πάρα πολύ με τις λεωφορειολωρίδες γιατί έχουμε δει ότι είναι αποτελεσματικές» εξήγησε.

«Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή τα στατιστικά λένε ότι για να καλύψουμε 10 χιλιόμετρα περνάμε 32 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο. Τι σημαίνει αυτό; 143 ώρες ετησίως στην κίνηση. Για τους οδηγούς ταξί τι σημαίνει αυτό; Ότι ξοδεύουν περίπου το 1/3 του μηνιαίου μπάτζετ για τα καύσιμα, κολλημένοι στην κίνηση. Όταν στην Αθήνα έχουμε 1,3 αυτοκίνητα ανά νοικοκυριό, που είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, ο αντίπαλος του ταξί δεν είναι οποιαδήποτε πλατφόρμα. Είναι ουσιαστικά το Ι. Χ. που γεμίζει τους δρόμους» επεσήμανε η Γενική Διευθύντρια Uber Ελλάδος, Σαρίτα Βαρούχ.

«Εμείς έχουμε 1 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα που αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη μας και την επένδυση στη χώρα. Η πορεία μας σίγουρα δεν ήταν γραμμική. Ξεκινήσαμε με δύσκολες συγκυρίες και αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με χιλιάδες οδηγούς ταξί που αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% του συνολικού κλάδου. Αυτό που έχει για μας απόλυτη σημασία είναι ουσιαστικά η μετακίνηση να είναι εύκολη, απρόσκοπτη και με ασφάλεια. Ουσιαστικά δεν παίζουμε ένα zero-sum game, οπότε στόχος μας είναι να μεγαλώσουμε την πίτα. Δεν είναι να αποφασίσουμε πώς θα διαιρεθεί» ισχυρίστηκε.

«Η αγορά του leasing την τελευταία επταετία έχει υπερδιπλασιαστεί. Η ανάπτυξη της οικονομίας έφερε περισσότερες θέσεις εργασίας, που οδήγησαν σε πιο πολλά εταιρικά αυτοκίνητα που είναι η ραχοκοκαλιά του κλάδου. Αυτό όμως το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι στο κομμάτι και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ,των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και των ιδιωτών υπάρχει μια πολύ μεγάλη στροφή από την ιδιοκτησία στη χρήση. Και αυτό θα έλεγα είναι τόσο θεαματικό που παρουσιάζουμε τη μεγαλύτερη αύξηση από όλες τις χώρες της Ευρώπης στην υιοθέτηση του εν λόγω τρόπου μετακίνησης» αποσαφήνισε ο Κώστας Πετρούτσος, Managing Director της Ayvens Greece.

«Είναι πολύ εντυπωσιακό. Ιδιαίτερα όταν έχουμε να κάνουμε με μια χώρα που έχει το πιο γερασμένο στόλο στην Ευρώπη. Εμείς βλέπουμε και μια πολύ μεγάλη πρόκληση στο να συμμετέχουμε στον εκσυγχρονισμό του στόλου των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Και αν βάλουμε έναν ακόμη πυλώνα που δεν τον αναφέρουμε συχνά, αλλά είναι καλό να το τονίζουμε είναι ότι επίσης το δημόσιο κάνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή και αντικαθιστά τα δεκάδες χιλιάδες γερασμένα αυτοκίνητα βάζοντας στον δρόμο καινούργιας τεχνολογίας αυτοκίνητα με leasing» συμπλήρωσε.