Mercedes: Η χειρότερη πτώση πωλήσεων στην Κίνα εδώ και μία δεκαετία

Πτώση πωλήσεων για τρίτο τρίμηνο ανακοίνωσε η Mercedes-Benz την Τρίτη καθώς οι δασμοί των ΗΠΑ και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός στην Κίνα επηρέασαν αρνητικά τις παραδόσεις της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, παρέδωσε 441.500 οχήματα μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, 12% λιγότερα από ό,τι στο ίδιο τρίμηνο πέρυσι.

Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ και την Κίνα μειώθηκαν κατά 17% και 27% αντίστοιχα, όπως αναφέρει το Reuters, με την τριμηνιαία επίδοση στην ασιατική χώρα -μόλις 125.100 παραδόσεις οχημάτων- να είναι η χειρότερη εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, συγκεκριμένα από το δεύτερο τρίμηνο του 2016.

Μετά την είδηση, η μετοχή της Mercedes ενισχύεται 0,14% στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, καταφέρνοντας να αντιστρέψει τις απώλειες που είχαν φτάσει μέχρι και στο -2,5%. Η μετοχή εξακολουθεί να σημειώνει άνοδο φέτος περίπου 2%.

«Ενώ οι πωλήσεις στην Ευρώπη, τη Νότια Αμερική και τα κράτη του Κόλπου έχουν καλή απόδοση, οι πωλήσεις μας στο τρίτο τρίμηνο επηρεάστηκαν από τις συνθήκες της αγοράς στην Κίνα», δήλωσε ο Ματίας Γκέισεν, μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Η Mercedes είναι μία από τις αρκετές γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες που μείωσαν τις προβλέψεις τους για το 2025, καθώς ο κλάδος υπέστη υψηλότερο κόστος λόγω των δασμών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα αυτοκίνητα, τα ανταλλακτικά και τα υλικά τους, ενώ οι πωλήσεις μειώθηκαν δραστικά στην Κίνα λόγω του τοπικού ανταγωνισμού.

Όσο αφορά τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία (BEV), μειώθηκαν στα 42.600 αυτοκίνητα σε σύγκριση με πέρυσι, όπως ανέφερε η αυτοκινητοβιομηχανία.