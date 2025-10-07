Αυτοκίνητο

Toyota: Ανακαλεί 394.000 οχήματα στις ΗΠΑ λόγω θέματος με την κάμερα οπισθοπορείας

Toyota: Ανακαλεί 394.000 οχήματα στις ΗΠΑ λόγω θέματος με την κάμερα οπισθοπορείας
Οι αντιπροσωπείες της Toyota θα προβούν σε ενημέρωση του λογισμικού της οθόνης πολυμέσων του εκάστοτε αυτοκινήτου χωρίς κόστος.

Στην ανάκληση 393.838 οχημάτων στις ΗΠΑ προχωρά η Toyota, λόγω προβλήματος με την κάμερα οπισθοπορείας, η οποία ενδέχεται να μην εμφανίζει εικόνα, μειώνοντας την ορατότητα των οδηγών και αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος, ανακοίνωσε η Αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας (NHTSA).

Όπως μεταδίδει το Reuters, η ανάκληση αφορά διάφορα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων οχημάτων Tundra, Tundra Hybrid (ετών 2022-2025) και Sequoia Hybrid (ετών 2023-2025), σύμφωνα με την NHTSA.

Οι αντιπροσωπείες της Toyota θα προβούν σε ενημέρωση του λογισμικού της οθόνης πολυμέσων του εκάστοτε αυτοκινήτου χωρίς κόστος, όπως ενημέρωσε τους καταναλωτές η NHTSA.

tags:
Toyota
Αυτοκίνητο
ΗΠΑ

