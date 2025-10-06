BYD: Η Βρετανία η μεγαλύτερη αγορά εκτός Κίνας - Εκτόξευση των πωλήσεων κατά 880%

Η κινεζική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων BYD πούλησε 11.271 αυτοκίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα, μία γιγαντιαία αύξηση της τάξης του 880%, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία τη Δευτέρα.

Η BYD πούλησε 11.271 αυτοκίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα, μία γιγαντιαία αύξηση της τάξης του 880%, όπως ανακοίνωσε η κινεζική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων τη Δευτέρα.

Οι πωλήσεις ανεβάζουν το ετήσιο σύνολο σε λίγο πάνω από 35.000 στη χώρα, καθιστώντας το Ηνωμένο Βασίλειο τη μεγαλύτερη αγορά της εκτός Κίνας. Το μερίδιο αγοράς της ανέρχεται στο 2,2% από την αρχή του έτους.

Οι τιμές του BYD Dolphin ξεκινούν από λίγο πάνω από 26.000 λίρες (34.913 δολάρια) στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε σύγκριση με το Model 3 της Tesla που κοστίζει περίπου 40.000 λίρες.

Το υβριδικό SEAL U DM-i της BYD και το ηλεκτρικό SEALION 7 αποδείχθηκαν δημοφιλή στους καταναλωτές του Ηνωμένου Βασιλείου και κυριάρχησαν στις πωλήσεις, σύμφωνα με την εταιρεία. Η εταιρεία άνοιξε μία μονάδα εγκατάστασης μπαταριών στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα, όπου εξυπηρετεί ηλεκτρικά λεωφορεία.

Η BYD έχει επίσης σημειώσει επιτυχία στην Ευρώπη, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν πάνω από 200% σε ετήσια βάση από τον Αύγουστο, ξεπερνώντας τον ανταγωνιστή Tesla, η οποία υποχώρησε πάνω από 36%, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ομάδα πίεσης ACEA.

Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, η εταιρεία σημείωσε την περασμένη εβδομάδα την πρώτη ετήσια μείωση των παραδόσεων το 2025, καθώς σημείωσε πτώση σχεδόν 6%, αν και το μερίδιο αγοράς της στην εγχώρια αγορά παραμένει ισχυρό.

Η τιμή της μετοχής της BYD υποχώρησε 1,3% στο Χονγκ Κονγκ τη Δευτέρα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο γενικότερα οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο σημείωσαν ανοδική πορεία μετά την επαναφορά μιας επιχορήγησης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα τον Ιούλιο, η οποία είχε σχεδιαστεί για να κάνει τα ηλεκτρικά οχήματα φθηνότερα για τους καταναλωτές, αν και εξαιρούσε τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία αυξήθηκαν κατά 29,1% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την ομάδα πίεσης της Εταιρείας Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων.