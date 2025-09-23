Stellantis: Παύση της παραγωγής για τρεις εβδομάδες σε εργοστάσιό της στη Γαλλία

Η αυτοκινητοβιομηχανία θα σταματήσει προσωρινά την παραγωγή στο εργοστάσιό της στο Πουασί, δυτικά του Παρισιού, για τρεις εβδομάδες τον Οκτώβριο, λόγω των δύσκολων συνθηκών της αγοράς στην Ευρώπη.

Η Stellantis σταματά την παραγωγή για τρεις εβδομάδες στο εργοστάσιό της στο Πουασί της Γαλλίας. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση, θα σταματήσει προσωρινά την παραγωγή στο εργοστάσιό της στο Πουασί, δυτικά του Παρισιού, για τρεις εβδομάδες τον Οκτώβριο, λόγω των δύσκολων συνθηκών της αγοράς στην Ευρώπη.

«Η διοίκηση του εργοστασίου της Stellantis στο Πουασί ανακοίνωσε σε συνεδρίαση του συμβουλίου εργαζομένων ότι θα σταματήσει την παραγωγή για 15 εργάσιμες ημέρες, από τις 13 έως τις 31 Οκτωβρίου, προκειμένου να προσαρμόσει τον ρυθμό παραγωγής του σε μία δύσκολη αγορά στην Ευρώπη», δήλωσε εκπρόσωπος της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Reuters, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα των γαλλικών μέσων ενημέρωσης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το εργοστάσιο θα προσπαθήσει να διαχειριστεί τα αποθέματά του όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά πριν από το τέλος του έτους και θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να εκτελέσει εργασίες και να προγραμματίσει εκπαιδευτικά μαθήματα.

Το εργοστάσιο στο Πουασί απασχολεί 2.000 άτομα και παράγει τα μικρά SUV DS3 και Opel Mokka, σύμφωνα με το Reuters.

Η Stellantis είναι ένας πολυεθνικός όμιλος κατασκευής αυτοκινήτων, που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2021 βάσει μίας διασυνοριακής συγχώνευσης 50% - 50% μεταξύ του ιταλο-αμερικανικού ομίλου Fiat Chrysler Automobiles και του γαλλικού ομίλου PSA και έχει την έδρα του στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

Από τον Μάιο του 2021, η Stellantis είναι η έκτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως (πίσω από τον όμιλο Volkswagen, την Toyota, την Renault - Nissan - Mitsubishi Alliance, την General Motors και την Hyundai Motor Group). Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Μιλάνο Borsa Italiana, στο Χρηματιστήριο του Παρισιού και στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η κύρια δραστηριότητα του ομίλου Stellantis είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η κατασκευή και η πώληση αυτοκινήτων των εταιρειών (με αλφαβητική σειρά) Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram και Vauxhall. Ο όμιλος έχει 300.000 υπαλλήλους, με παρουσία σε περισσότερες από 130 χώρες και με εγκαταστάσεις παραγωγής σε 30 χώρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ