Αυτοκίνητο

Αύξηση 11,7% στα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο στην Ελλάδα

Newsroom
στους ελληνικούς δρόμους βγήκαν 25.000 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) τον Ιούλιο.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο του 2025 ανέρχονται σε 14.754 έναντι 13.212 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 11,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Συνολικά τον Ιούλιο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 25.000 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) που ισοδυναμεί με αύξηση 5,6%, έναντι 23.517 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024,

Αύξηση 6,7% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τoν Ιούλιο του έτους 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο
μήνα του 2023.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Ιούλιο του 2025, ανήλθε σε 10.705 έναντι 11.212 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,5%. Αύξηση 32,5% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Ιούλιο του 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο του 2025 ανέρχονται σε 10.278 έναντι 10.750 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,4%. Την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 162.902 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 157.319 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,5%.

Αύξηση 6,5% είχε παρουσιάσει το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023. Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025 ανέρχονται σε 98.871 έναντι 97.359 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούργιων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025, ανήλθε σε 55.754 έναντι 52.090 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 7,0%.

Αύξηση 18,3% είχε παρουσιάσει το επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2023. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025 ανέρχονται σε 53.339 έναντι 49.512 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 7,7%.

Αυτοκίνητο
ΕΛΣΤΑΤ

