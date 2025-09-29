Η Σουηδία στέλνει συστήματα anti drone και ραντάρ στη Δανία ενόψει συνόδων κορυφής

Η Δανία αναμένεται να φιλοξενήσει τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεθαύριο, Τετάρτη, και θα ακολουθήσει την Πέμπτη σύνοδος κορυφής της ευρύτερης 47μελούς Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Η Σουηδία στέλνει ραντάρ και στρατιωτικά συστήματα anti-drones στη Δανία ενόψει ευρωπαϊκών συνόδων κορυφής που θα διεξαχθούν αυτή την εβδομάδα στην Κοπεγχάγη, μετά τις διεισδύσεις drones που ανάγκασαν τη Δανία να κλείσει αρκετά αεροδρόμια, δήλωσε σήμερα ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, ο οποίος είπε επίσης ότι η Ρωσία είναι πιθανόν να βρίσκεται πίσω από τις πρόσφατες πτήσεις drones πάνω από σκανδιναβικά αεροδρόμια.

Η Δανία αναμένεται να φιλοξενήσει τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεθαύριο, Τετάρτη, και θα ακολουθήσει την Πέμπτη σύνοδος κορυφής της ευρύτερης 47μελούς Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, και έχει πει ότι ενίσχυσε την ασφάλεια γύρω από αυτές τις συνόδους αφότου μη επανδρωμένα αεροσκάφη θεάθηκαν να πετούν.

Τα drones διατάραξαν την εναέρια κυκλοφορία σε έξι αεροδρόμια της Δανίας την περασμένη εβδομάδα, περιλαμβανομένου εκείνου στην Κοπεγγάχη, του πιο πολυσύχναστου της σκανδιναβικής χώρας, σε αυτό που η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν αποκάλεσε υβριδική επίθεση στη χώρα της.

Ο Κρίστερσον ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι η Σουηδία θα στείλει Μη Επανδρωμένα Συστήματα Αεροσκαφών "Counter-UAS" (συστήματα που μπορούν να εντοπίζουν και να εξουδετερώνουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα) -- και ότι η χώρα του έστειλε επίσης χθες, Κυριακή, μια «χούφτα» συστημάτων ραντάρ στη Δανία.

Την Κυριακή η Δανία επέβαλε απαγόρευση πτήσεων πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μετά τον εντοπισμό drones πάνω από αρκετές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη διάρκεια της νύχτας.

Η στρατιωτική συμμαχία του NATO ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αναβαθμίζει την αποστολή της στη Βαλτική ως απάντηση στην κατάσταση στη Δανία, και μια γερμανική αντιαεροπορική φρεγάτα έφθασε στην Κοπεγχάγη την Κυριακή προκειμένου να συνδράμει με επιτήρηση του εναέριου χώρου.

Η Δανία απέφυγε να πει με βεβαιότητα ποιος πιστεύει ότι ευθύνεται για την υπέρπτηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, όμως η Φρεντέρικσεν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι η Μόσχα, λέγοντας πως η Ρωσία είναι η βασική «χώρα που αποτελεί απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Το Κρεμλίνο αρνείται ότι ενεπλάκη στις εξόδους drones.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός δήλωσε, εξάλλου, πως η Ρωσία είναι πιθανόν να βρίσκεται πίσω από τις πρόσφατες πτήσεις drones πάνω από σκανδιναβικά αεροδρόμια.

«Η πιθανότητα η Ρωσία να θέλει να στείλει ένα μήνυμα στις χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία είναι αρκετά υψηλή», όμως «κανείς δεν ξέρει πραγματικά», δήλωσε ο Ουλφ Κρίστερσον στο τηλεοπτικό δίκτυο TV4.

«Έχουμε την επιβεβαίωση» ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που διείσδυσαν στον πολωνικό εναέριο χώρο στις αρχές Σεπτεμβρίου, ήταν ρωσικά, είπε.

Σχετικά με τη Δανία και τη Νορβηγία, «όλα δείχνουν προς (τη Ρωσία), αλλά όλες οι χώρες είναι προσεκτικές όταν είναι να δείξουν με το δάχτυλο μια χώρα, αν δεν είναι σίγουρες. Στην Πολωνία, ξέρουμε ότι ήταν όντως αυτό», είπε.

Οι υπερπτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών την περασμένη εβδομάδα παρατηρήθηκαν έπειτα από διεισδύσεις drones στην πολωνική και τη ρουμανική επικράτεια και την παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, που επιδείνωσαν τις εντάσεις στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία που ξέσπασε μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ