Το 1 τρισ. δολάρια «χτύπησε» η αξία των αποθεμάτων χρυσού στις ΗΠΑ

Η αξία των αποθεμάτων χρυσού στις ΗΠΑ ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια καθώς το πολύτιμο μέταλλο σπάει νέα ιστορικά υψηλά την Δευτέρα, σύμφωνα με το Bloomberg. Το αμερικανικό θησαυροφυλάκιο ξεπέρασε το ορόσημο, αφού η τιμή του χρυσού εκτοξεύθηκε πάνω από τα 3.824,50 δολάρια ανά ουγγιά τη Δευτέρα, μετρώντας άνοδο 45% φέτος, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο χρυσός έχει σπάσει διαδοχικά ρεκόρ φέτος, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ασφάλεια απέναντι στις αναταραχές από τους εμπορικούς πολέμους, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις αυξανόμενες ανησυχίες για μια πιθανή κρίση χρηματοδότησης της κυβέρνησης στις ΗΠΑ με ένα ενδεχόμενο shutdown. Η άνοδος έχει επίσης τροφοδοτηθεί από τις εισροές σε exchange-traded funds και την επανέναρξη των μειώσεων επιτοκίων από Fed.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες, ο χρυσός των ΗΠΑ κατέχεται απευθείας από την κυβέρνηση και όχι από την κεντρική τράπεζα. Η Fed αντ' αυτού κατέχει πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στην αξία των αποθεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών και πιστώνει την κυβέρνηση με δολάρια σε αντάλλαγμα. Αυτό σημαίνει ότι μια ενημέρωση της αξίας των αποθεματικών σύμφωνα με τις σημερινές τιμές θα απελευθέρωνε περίπου 990 δισ. δολάρια στα ταμεία του Υπουργείου Οικονομικών.

Πάνω από από το ήμισυ των αμερικανικών αποθεμάτων χρυσού φυλάσσεται σε ένα θησαυροφυλάκιο δίπλα στη βάση του αμερικανικού στρατού στο Φορτ Νοξ του Κεντάκι, όπου μεταφέρθηκε από Νέα Υόρκη και Φιλαδέλφεια τη δεκαετία του 1930, υπό τον φόβο ξένων στρατιωτικών επιθέσεων. Το υπόλοιπο είναι κατανεμημένο σε αποθετήρια στο Γουέστ Πόιντ του Ντένβερ και ενός θησαυροφυλακίου κάτω από το κτίριο της Fed στο νότιο Μανχάταν. Το απόθεμα χρυσού των ΗΠΑ ανέρχεται συνολικά σε περίπου 261,5 εκατ. ουγγιές.