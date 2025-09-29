Κίνα: Ξεπέρασε τα δύο εκατομμύρια μονάδες το απόθεμα ρομπότ βιομηχανικής χρήσης το 2024

Το απόθεμα ρομπότ βιομηχανικής χρήσης της Κίνας καταγράφηκε στις 2.027.000 μονάδες το 2024, αντιστοιχώντας σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% της παγκόσμιας ζήτησης.

Το απόθεμα ρομπότ βιομηχανικής χρήσης της Κίνας καταγράφηκε στις 2.027.000 μονάδες το 2024, αντιστοιχώντας σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% της παγκόσμιας ζήτησης, σύμφωνα με τα στοιχεία της αναφοράς World Robotics 2025, που δημοσιοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου από τη διεθνή ομοσπονδία International Federation of Robotics (IFR), που έχει την έδρα της στη Φρανκφούρτη.

Οι ετήσιες εγκαταστάσεις βιομηχανικών ρομπότ στην Κίνα αυξήθηκαν στις 295.000 μονάδες, με ετήσια αύξηση 7% από το 2023, καταγράφοντας το υψηλότερο ρεκόρ όλων των εποχών, σύμφωνα με την ίδια αναφορά.

Παγκοσμίως 542.000 ρομπότ βιομηχανικής χρήσης εγκαταστάθηκαν το 2024, με τον αριθμό αυτόν να είναι υπερδιπλάσιος από τον αριθμό εγκατάστασης πριν από μία δεκαετία, ενώ οι εγκαταστάσεις ρομπότ βιομηχανικής χρήσης σε παγκόσμιο επίπεδο ξεπέρασαν τις 500.000 μονάδες για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

«Η στρατηγική της Κίνας για τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανικής βάσης της πέτυχε ένα νέο ορόσημο στην προσπάθεια αυτοματοποίησης της χώρας», σύμφωνα με τον πρόεδρο της IFR Τακαγιούκι Ίτο. «Το απόθεμα των ρομπότ διπλασιάστηκε μέσα σε μία τριετία, ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο μονάδες το 2021 και φτάνοντας τα 2 εκατομμύρια μονάδες το 2024».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ