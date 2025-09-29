Ειδήσεις | Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Με προσωπικό ασφαλείας την Τετάρτη ο ΟΑΣΘ - Απεργούν οι εργαζόμενοι

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΘ αποφάσισε να συμμετάσχει στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ για την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας θα εκτελείται περιορισμένος αριθμός δρομολογίων από προσωπικό ασφαλείας.

Κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων για τη δωρεάν μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες. Κανονικά θα δρομολογηθεί η νυχτερινή γραμμή Ν1, που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ - Αεροδρόμιο Νυχτερινό.

