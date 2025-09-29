Μαρινάκης: Το casus belli πρέπει να αποσυρθεί - Δεν θα παραγγείλουμε αποφάσεις στη Δικαιοσύνη

Για το Κυπριακό επεσήμανε πως η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του γενικού γραμματέα και της προσωπικής απεσταλμένης του να δώσουν μια νέα ώθηση στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

«Ο πρωθυπουργός απηύθυνε ομιλία στην 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη όπου τόνισε πως σεβόμαστε τις αρχές του διεθνούς δικαίου, επιδιώκουμε τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Όπως είπε -ο πρωθυπουργός- είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για την επίλυση του μοναδικού σημαντικού εκκρεμούς ζητήματος με την Τουρκία: την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας που εξακολουθεί να πλανάται ως γκρίζο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Έχουν περάσει τριάντα χρόνια, το casus belli πρέπει να αποσυρθεί. Δεν έχει θέση στις σχέσεις μεταξύ γειτόνων που διατηρούν φιλικές σχέσεις. Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι αυτός της διπλωματίας και όχι της γλώσσας των όπλων, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Ο κ. Μαρινάκης προσέθεσε ότι ο πρωθυπουργός, για την κρίση στη Μέση Ανατολή, σημείωσε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη λύση δύο κρατών που περιλαμβάνει το όραμα της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου, δημοκρατικού και βιώσιμου κράτους της Παλαιστίνης που θα οικοδομήσει το μέλλον του σε καθεστώς ειρήνης και ασφάλειας δίπλα στο κράτος του Ισραήλ. Παράλληλα χαιρέτισε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας υπογραμμίζοντας ότι μια πραγματική ειρηνευτική διαδικασία δεν μπορεί να αρχίσει χωρίς άμεση κατάπαυση του πυρός.

Είπε επίσης ότι για το Κυπριακό επεσήμανε πως η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του γενικού γραμματέα και της προσωπικής απεσταλμένης του να δώσουν μια νέα ώθηση στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Το επόμενο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Μαρινάκης ήταν οι αποζημιώσεις ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν, ήδη, καταβληθεί στους δικαιούχους των δύο εθνικών τραγωδιών, στο Μάτι και στη Μάνδρα. Ανέφερε ότι «η σχετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο, έπειτα από εισήγηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, προβλέπει τη μη άσκηση από το Δημόσιο ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται, καθώς και την παραίτηση του Δημοσίου από τα ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που επιδικάζουν χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης για θανάτους και τραυματισμούς, που προκλήθηκαν από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι και τις πλημμύρες στη Μάνδρα, καθώς και αποζημιώσεις για έξοδα νοσηλείας και κηδείας».

Επεσήμανε επίσης πως «ο μέσος χρόνος καταβολής των αποζημιώσεων δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα, εφόσον έχουν κατατεθεί εγκαίρως και ορθά όλα τα απαραίτητα έγγραφα» και διαβεβαίωσε πως η Πολιτεία θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου η νέα νομοθεσία του υπουργείου Τουρισμού για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια υποχρεούνται, πλέον, να πληρούν ελάχιστες προδιαγραφές ανάμεσα στις οποίες: α. Να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, β. Να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, γ. Να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, που καλύπτει τυχόν ζημιές ή ατυχήματα, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου και πιστοποιητικό μυοκτονίας.

Είπε ακόμη ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τη δήλωση συμμετοχής ενδιαφερομένων στη δράση εξωστρέφειας «Rebrain Greece» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που θα διεξαχθεί στις 7 Δεκεμβρίου, στη Νέα Υόρκη. «Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για επαγγελματικές προοπτικές στην ελληνική αγορά εργασίας, να πραγματοποιήσουν δια ζώσης συνεντεύξεις και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής και προσφοράς τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας».

Υπενθύμισε επίσης ότι «σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το διάστημα 2010-2023 έφυγαν από τη χώρα 659.547 Έλληνες πολίτες και έχουν επιστρέψει 422.688, δηλαδή, έχουμε αναστροφή κατά 64% του brain drain της κρίσης».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των κτηνοτρόφων που έχουν θανατώσει τα κοπάδια τους, λόγω της ευλογιάς, την οποία ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας. Επίκειται η ψήφιση της σχετικής διάταξης.

«Στο μεταξύ, βρίσκονται, ήδη, στην τελική φάση καταβολές, όπως η στήριξη, ύψους 63 εκατ. ευρώ, για ζωοτροφές στους κτηνοτρόφους που είχαν έγκλειστα τα ζώα τους μέχρι τον Ιούνιο του 2025, επιπλέον αποζημιώσεις, ύψους 20 εκατ. ευρώ, για πληρωμές από τον Απρίλιο του 2025 και μετά, καθώς και αποζημιώσεις για απομάκρυνση φερτών υλικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη Θεσσαλία», είπε.

Το επόμενο θέμα ήταν η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που ρυθμίζει τη μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη των ατόμων με αναπηρία όρασης σε ποσοστό 80% και άνω την οποία υπέγραψαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς. «Η εν λόγω απόφαση, που τίθεται άμεσα σε ισχύ, προβλέπει πως οι δικαιούχοι απαλλάσσονται από το κόστος της θεσμοθετημένης συμμετοχής, ανεξαρτήτως κατηγορίας φαρμάκου», είπε.

Ανέφερε ακόμη ότι «διεθνές βραβείο για τις επιδόσεις της χώρας μας στην πρόληψη των χρονίων νοσημάτων και την παιδική παχυσαρκία παρέλαβε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε ειδική τελετή απονομής που διοργανώθηκε από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στη Νέα Υόρκη. Για πρώτη φορά η Ελλάδα βραβεύεται από τον ΟΗΕ και μάλιστα ήταν μέσα στις λίγες υποψήφιες χώρες παγκοσμίως που διεκδίκησαν τη διάκριση».

Είπε ακόμη ότι «μέσα από το πρόγραμμα 'Προλαμβάνω', περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πολίτες έχουν, ήδη, επωφεληθεί από δωρεάν προληπτικούς ελέγχους, ενώ ακόμη μία εμβληματική πρωτοβουλία είναι η Εθνική Δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας, που υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τη UNICEF».

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι αύριο, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Δανία όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Ο Πρωθυπουργός απηύθυνε ομιλία στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, όπου τόνισε πως «Σεβόμαστε τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Επιδιώκουμε τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας».

Όπως είπε, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για την επίλυση του μοναδικού σημαντικού εκκρεμούς ζητήματος με την Τουρκία: την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, που εξακολουθεί να πλανάται ως "γκρίζο σύννεφο" πάνω από τις σχέσεις μας. Έχουν περάσει 30 χρόνια, το casus belli πρέπει να αποσυρθεί. Δεν έχει θέση στις σχέσεις μεταξύ γειτόνων που διατηρούν φιλικές σχέσεις. Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι αυτός της διπλωματίας, όχι της "γλώσσας των όπλων"» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, σημείωσε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη λύση δύο κρατών, που περιλαμβάνει το όραμα της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου, δημοκρατικού και βιώσιμου κράτους της Παλαιστίνης, που θα οικοδομήσει το μέλλον του σε καθεστώς ειρήνης και ασφάλειας, δίπλα στο κράτος του Ισραήλ.

Παράλληλα, χαιρέτισε τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι μια πραγματική ειρηνευτική διαδικασία δεν μπορεί να αρχίσει χωρίς άμεση κατάπαυση του πυρός.

Για το Κυπριακό, επεσήμανε πως η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και της Προσωπικής Απεσταλμένης του να δώσουν μια νέα ώθηση στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Αποζημιώσεις ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ έχουν, ήδη, καταβληθεί στους δικαιούχους των δύο εθνικών τραγωδιών, στο Μάτι και στη Μάνδρα.

Η σχετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο, έπειτα από εισήγηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, προβλέπει τη μη άσκηση από το Δημόσιο ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται, καθώς και την παραίτηση του Δημοσίου από τα ασκηθέντα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που επιδικάζουν χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης ή ηθικής βλάβης για θανάτους και τραυματισμούς, που προκλήθηκαν από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι και τις πλημμύρες στη Μάνδρα, καθώς και αποζημιώσεις για έξοδα νοσηλείας και κηδείας.

Από την ψήφιση της ρύθμισης έως σήμερα, σε χρονικό διάστημα μόλις έξι μηνών, το Δημόσιο έχει αποσυρθεί από 32 ένδικα μέσα που αφορούσαν στο Μάτι και από 5 ένδικα μέσα που αφορούσαν στη Μάνδρα.

Αξίζει να επισημανθεί πως ο μέσος χρόνος καταβολής των αποζημιώσεων δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα, εφόσον έχουν κατατεθεί εγκαίρως και ορθά όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Καμία οικονομική αποζημίωση δεν μπορεί να καλύψει το ανείπωτο κενό της απώλειας των ανθρώπινων ζωών. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια ελάχιστη πράξη σεβασμού προς τα θύματα και τις οικογένειές τους. Ταυτόχρονα, αποτελεί σαφή δέσμευση, ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα τους.

Σε εφαρμογή τίθεται από την 1η Οκτωβρίου η νέα νομοθεσία του υπουργείου Τουρισμού για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια υποχρεούνται, πλέον, να πληρούν ελάχιστες προδιαγραφές ανάμεσα στις οποίες:

Να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό.

Να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης, που καλύπτει τυχόν ζημιές ή ατυχήματα, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρολόγου και πιστοποιητικό μυοκτονίας.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας, προβλέπονται έλεγχοι συμμόρφωσης από το υπουργείο Τουρισμού και την ΑΑΔΕ, καθώς επίσης κυρώσεις και πρόστιμα αντίστοιχα με αυτά που ισχύουν για τα τουριστικά καταλύματα.

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη δήλωση συμμετοχής ενδιαφερομένων στη δράση εξωστρέφειας «Rebrain Greece» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που θα διεξαχθεί στις 7 Δεκεμβρίου, στη Νέα Υόρκη.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για επαγγελματικές προοπτικές στην ελληνική αγορά εργασίας, να πραγματοποιήσουν δια ζώσης συνεντεύξεις και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής και προσφοράς τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας.

Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά δράση εξωστρέφειας που πραγματοποιεί το υπουργείο στο εξωτερικό, με αφορμή την οποία η υπουργός Νίκη Κεραμέως πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους 33 εταιρειών που θα συμμετάσχουν στην επικείμενη δράση.

Στις προηγούμενες τέσσερις εκδηλώσεις, σε Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Λονδίνο και Στουτγκάρδη, συμμετείχαν πάνω από 120 αποστολές από επιχειρήσεις και πάνω από 5.000 ενδιαφερόμενοι Έλληνες του εξωτερικού.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το διάστημα 2010-2023 έφυγαν από τη χώρα 659.547 Έλληνες πολίτες και έχουν επιστρέψει 422.688, δηλαδή, έχουμε αναστροφή κατά 64% του brain drain της κρίσης.

Την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των κτηνοτρόφων που έχουν θανατώσει τα κοπάδια τους, λόγω της ευλογιάς, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας. Επίκειται η ψήφιση της σχετικής διάταξης.

Στο μεταξύ, βρίσκονται, ήδη, στην τελική φάση καταβολές, όπως η στήριξη, ύψους 63 εκατ. ευρώ, για ζωοτροφές στους κτηνοτρόφους που είχαν έγκλειστα τα ζώα τους μέχρι τον Ιούνιο του 2025, επιπλέον αποζημιώσεις, ύψους 20 εκατ. ευρώ, για πληρωμές από τον Απρίλιο του 2025 και μετά, καθώς και αποζημιώσεις για απομάκρυνση φερτών υλικών σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη Θεσσαλία.

Την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που ρυθμίζει τη μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη των ατόμων με αναπηρία όρασης σε ποσοστό 80% και άνω υπέγραψαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς.

Η εν λόγω απόφαση, που τίθεται άμεσα σε ισχύ, προβλέπει πως οι δικαιούχοι απαλλάσσονται από το κόστος της θεσμοθετημένης συμμετοχής, ανεξαρτήτως κατηγορίας φαρμάκου.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της προσβασιμότητας και ισότητας στο φάρμακο, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένου κόστους διαβίωσης.

Διεθνές βραβείο για τις επιδόσεις της χώρας μας στην πρόληψη των χρονίων νοσημάτων και την παιδική παχυσαρκία παρέλαβε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, σε ειδική τελετή απονομής που διοργανώθηκε από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στη Νέα Υόρκη.

Για πρώτη φορά η Ελλάδα βραβεύεται από τον ΟΗΕ και μάλιστα ήταν μέσα στις λίγες υποψήφιες χώρες παγκοσμίως που διεκδίκησαν τη διάκριση.

Μέσα από το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πολίτες έχουν, ήδη, επωφεληθεί από δωρεάν προληπτικούς ελέγχους, ενώ ακόμη μία εμβληματική πρωτοβουλία είναι η Εθνική Δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας, που υλοποιείται από το υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τη UNICEF.

Σημειώνεται πως η Ελλάδα συν-προεδρεύει στην Ομάδα Φίλων του ΟΗΕ για την παχυσαρκία και θα φιλοξενήσει τον Φεβρουάριο του 2026, στην Αθήνα, το Παγκόσμιο Συνέδριο για την παιδική παχυσαρκία, σε συνεργασία με τη UNICEF.

Ενισχύονται περαιτέρω οι 13 Περιφέρειες της χώρας, μέσω της χορήγησης δυνατότητας ένταξης νέων έργων στα Περιφερειακά Προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, συνολικού προϋπολογισμού 456 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός των Περιφερειακών Προγραμμάτων ΕΠΑ 2021-2025 με την προβλεπόμενη υπερδέσμευση ανέρχεται σε 2,9 δισ. ευρώ και ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων σε 2,7 δισ. ευρώ.

Με τη δυνατότητα προεντάξεων, λίγους μήνες πριν από την ολοκλήρωση του ΕΠΑ 2021-2025, επιδιώκεται η ωρίμανση κρίσιμων έργων που προγραμματίζονται από τις Περιφέρειες.

Αύριο, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Δανία όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, δήλωσε πως από την πρώτη ημέρα που ρωτήθηκε «σταθήκαμε δίπλα του σε ανθρώπινο επίπεδο». Επανέλαβε πως δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην στέκεται στο πλευρό ενός πατέρα που έχασε το παιδί του σε αυτή την τραγωδία. «Όλοι ζητάμε δικαιοσύνη αλλά σε μία δημοκρατία η δικαιοσύνη αποδίδεται από τους δικαστές και από κανέναν άλλο. Δεν θα επιτρέψουμε έναν δεύτερο γύρο της απαράδεκτης προσπάθειας εργαλειοποίησης στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων. Είναι ξεκάθαρο τι προσπαθούν να κάνουν τα κόμματα του ξυλολίου, των χαμένων βαγονιών. Παίζουν ξανά τα ρέστα τους για να διχάσουν την κοινωνία. Είναι τραγικό αλλά είναι αληθινό. Και συγκεκριμένα κόμματα προσπαθούν να παίξουν καθυστερήσεις ώστε να μην ξεκινήσει η δίκη των Τεμπών. Για κάθε αίτημα μόνη αρμόδια να απαντήσει είναι η δικαιοσύνη. Θέλουν τα κόμματα αυτά να κάνουν την Ελλάδα μπανανία. Δεν θα κάνουν τη χώρα μπανανία. Οποιοδήποτε αίτημα μπορεί να προβληθεί ενώπιον του ακροατηρίου μετά την έναρξη της δίκης», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν η κυβέρνηση αισθάνεται μόνη δήλωσε πως «δεν είναι θέμα πολιτικής μοναξιάς αλλά υποχρέωση του πολιτικού κόμματος που σέβεται τη διάκριση των εξουσιών. Αν παραγγέλνουμε αποφάσεις στη δικαιοσύνη όπως συνέβαινε επί Τσίπρα, τότε για ποια δημοκρατία μιλάμε;».

Ο κ. Μαρινάκης συμπλήρωσε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης βρίσκουν ευκαιρία προβολής δίπλα σε έναν πονεμένο πατέρα. «Αυτά σε μια κανονική χώρα δεν συμβαίνουν. Οι απαντήσεις βγαίνουν. Η κοινωνία βλέπει τι συνέβη. Αυτό που συνέβη μετά το πρώτο συλλαλητήριο των Τεμπών -και αναφέρομαι σε κόμματα και συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης- πρέπει να το γράψει η ιστορία για να μην ξαναγίνει. Πάνε τώρα να κάνουν ένα δεύτερο γύρο. Δεν πρόκειται ποτέ εμείς να παραγγείλουμε αποφάσεις στη δικαιοσύνη. Εμείς θέλουμε να ξεκινήσει η δίκη. Τι θα αποφασίσει το δικαστήριο είναι δουλειά των δικαστών», επισήμανε.

«Δεν πρόκειται να παραγγείλουμε αποφάσεις στη δικαιοσύνη»

Σε ερώτηση μέχρι ποια μέρα η κυβέρνηση δεν θα αντιδράσει ενώ ο κ. Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι η δικαιοσύνη είπε ότι δεν έχει υποβληθεί το αίτημα όπως προβλέπεται και στη συνέχεια η δικαιοσύνη αρχίζει να δίνει τις δικές της απαντήσεις. «Η δικαιοσύνη απάντησε δια της προέδρου του Αρείου Πάγου και ήταν σαφέστατη. Αν υπάρχει άλλο αίτημα διαφορετικό ελάτε να μας το πείτε. Τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτό; Πού το έχετε δει αυτό να συμβαίνει; Πρέπει να γίνει η Ελλάδα τριτοκοσμική χώρα για να ικανοποιήσουμε τις ορέξεις κάποιων κομμάτων και κάποιων μέσων ενημέρωσης να διχάσουν την κοινωνία;», συμπλήρωσε.

Για τη δήλωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χριστοδουλάκη ότι η κυβέρνηση δεν έχει δουλειά με την εκταφή ανέφερε πως «χαιρετίζουμε αυτή την απάντηση και πως είναι προφανές ότι το ορθό είναι αυτό».

Σχετικά με δηλώσεις του κ. Κυρανάκη για πόρισμα γερμανικού εργαστηρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών ποτέ δεν είπε ότι συνεχίζουν να κινούνται τα τρένα χωρίς πρωτόκολλο ασφάλειας.

Κληθείς να σχολιάσει το πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη και σχετικά με τα δημοσιεύματα περί επιστροφής του κ. Κυριαζίδη ανέφερε: «Για τον κ. Κυριαζίδη θα ρωτήσω σχετικώς, δεν έχω πληροφορία επανένταξης. Ο άνθρωπος ζήτησε συγνώμη την ίδια στιγμή. Μένει να δούμε αν θα υπάρξουν αποφάσεις σε επίπεδο πρωθυπουργού. Για το πόθεν έσχες δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Είναι κάλο να δημοσιεύονται. Οι μεταβολές αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες».

Ερωτηθείς για τη φωτογραφία του πρωθυπουργού με τον Ντόναλτ Τραμπ και αν είναι αληθινή δήλωσε πως δεν θα ήθελε να είναι ποτέ στην θέση αυτών των ανθρώπων που αναγκάζονται να γράφουν τέτοιες αστειότητες. «Δυστυχώς και κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί και κάποιες εφημερίδες, το θεωρούν αυτό ως βασικό θέμα. Έχω εδώ μαζί μου την ηλεκτρονική αλληλογραφία, το εισερχόμενο που λάβαμε από τον Λευκό Οίκο με ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου που μας επισυνάπτουν τη σχετική φωτογραφία. Άρα εδώ πρέπει να κάνουν δύο πράγματα. Είτε να ζητήσουν συγγνώμη, είτε να κατηγορήσουν τους συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ ότι έκαναν μοντάζ σε μια φωτογραφία. Είναι λυπηρό που και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών χάνουμε χρόνο για τέτοιες αστειότητες αλλά υπάρχει κόσμος που τις τελευταίες ημέρες μπορεί να πιστέψει την fake προπαγάνδα. Προσπαθούμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση αλλά φαίνεται ότι δεν έχει τελειωμό η πρακτική της δημιουργίας εντυπώσεων με χυδαία ψέματα», ανέφερε.

Μετά από επόμενη σχετική ερώτηση επανέλαβε πως τη φωτογραφία την έλαβε το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού από το αρμόδιο γραφείο του Λευκού Οίκου. «Ο πρωθυπουργός παραβρέθηκε στη συγκεκριμένη εκδήλωση και μας εστάλη αυτή η φωτογραφία. Όποιος ισχυρίζεται ότι έχει γίνει μοντάζ να απευθυνθεί στο αρμόδιο γραφείο του Λευκού Οίκου», πρόσθεσε και σημείωσε πως «δεν θα ερμηνεύσω τη στάση του σώματος του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ».

Σε ερώτηση αν θα γίνει κάποια συνάντηση το επόμενο διάστημα του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο είπε ότι δεν υπάρχει κάποια συνάντηση αυτή τη στιγμή και πως «εμείς πιστεύουμε στο διάλογο αλλά δεν θα προσαρμόσουμε την πολιτική μας στην ανάγκη επόμενων συναντήσεων».

Για το άρθρο του Χρύσανθου Λαζαρίδη στα Νέα δήλωσε πως «δημοκρατικά έχει δικαίωμα κάθε πολίτης να λέει την άποψή του και από εκεί και πέρα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη των έκριναν οι πολίτες το 2023, του έδωσαν από τα μεγαλύτερα ποσοστά, και ως προς την εξωτερική πολιτική έχουμε απαντήσει πολλές φορές ότι εμείς επιλέγουμε να πολιτευόμαστε με απτά αποτελέσματα που ψηλώνουν τη χώρα και όχι με ψευτοπατριωτικές κορώνες που επιλέγουν κόμματα της άκρας δεξιάς».

Ο Παύλος Μαρινάκης σχετικά με τον Γιώργο Κατσαούνο δήλωσε πως «μακάρι να βρίσκονταν και στο Μαξίμου και στην ευρύτερη πολιτική άνθρωποι σαν τον Γιώργο Κατσαούνο, είναι υπόδειγμα ήθους και η επίθεση είναι άδικη και αντίθετη με την πραγματικότητα». «Μη χάσει και δεν γίνει ΣΥΡΙΖΑ σε όλα το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε.

Σχετικά με δημοσίευμα του Documentο για τον κ. Μυλωνάκη, δήλωσε ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται μεταξύ κομμάτων αλλά καμιά φορά τα κόμματα επιλέγουν να εργαλειοποιούν δημοσιεύματα. «Η αντιπαράθεση δεν γίνεται με το μέσο, γίνεται με το κόμμα», πρόσθεσε.

Για την απαγόρευση της χρήσης των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι το θέμα αυτό το έθεσε πρώτος πέρσι στον ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Τον Δεκέμβριο του 2024 είχαμε την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Είχαμε το kids wallet. Προωθήσαμε προτάσεις για θέσπιση ενιαίας ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης. Τον Μάρτιο του 2025 παρουσιάσαμε την Εθνική Στρατηγική στις Βρυξέλλες. Τον Μάιο είχαμε επίσημη κυκλοφορία της εφαρμογής kids wallet. Τον Ιούνιο του 2025 είχαμε παρουσιάσει non paper στο συμβούλιο αρμόδιων Ευρωπαίων υπουργών. Τον Ιούλιο του 2025 η Meta υιοθέτησε την ελληνική πρόταση για ψηφιακή ενηλικίωση και τον Σεπτέμβριο έχουμε την ευρωπαϊκή εφαρμογή για την επιβεβαίωση ηλικίας. Πέντε χώρες θα συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα. Από εδώ και πέρα τρία τα επίπεδα. Θα συνεχίσουμε να ζητάμε μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα εφαρμόσουμε όσα έχουμε ανακοινώσεις με τον ρόλο των γονέων κομβικό και θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια να πάρουμε αποφάσεις κανονιστικές αλλά βασικό κριτήριο να είναι εφαρμόσιμες. Ναι να περιμένετε ακόμα περισσότερα και από τη χώρα μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να μην είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός στην περίπτωση που θα χρειαστεί να συγκροτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εκλογές δήλωσε ότι «θα επιδιώξουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση» και πως «οι πολίτες θα αποφασίσουν όπως αποφάσισαν το 2023». Και σημείωσε ότι «τα είπε όλα ο πρωθυπουργός στην τελευταία του συνέντευξη ότι πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες και όχι οι παράγοντες ή ο οποιοσδήποτε άλλος».

Κληθείς να σχολιάσει γιατί τα ΜΜΕ είναι απέναντι στην κυβέρνηση, απάντησε πως δεν βάζει ιδιοκτήτες μέσων στην ίδια κατηγορία και ότι «οι πολίτες θα ψηφίσουν όταν έρθει η ώρα των εκλογών συγκρίνοντας» και πως «τώρα θα συγκρίνουν εμάς με τους υπόλοιπους και τα θετικά με εκείνα που δεν έγιναν σωστά».

