Το Group Volkswagen σε κρίσιμο σταυροδρόμι στην Ινδία

Αναδιάρθρωση, πρόστιμο-ρεκόρ και προκλήσεις στην πορεία προς την εδραίωση στην ινδική αγορά

Το Group Volkswagen βρίσκεται σε φάση ριζικής αναδιάρθρωσης στην Ινδία, μια αγορά-κλειδί όπου δραστηριοποιείται πάνω από δύο δεκαετίες αλλά χωρίς το αναμενόμενο μερίδιο. Η Skoda, που ηγείται της στρατηγικής του ομίλου στη χώρα, ανακοίνωσε ότι εξωτερικοί σύμβουλοι θα αναλάβουν την αξιολόγηση διαδικασιών και τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου λειτουργίας. Οι αλλαγές συνοδεύονται από την αποχώρηση περίπου δέκα κορυφαίων στελεχών.

Πρόστιμο-ρεκόρ και πτώση κερδών

Η αναδιάρθρωση έρχεται σε μια περίοδο που ο όμιλος αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη υπόθεση φοροδιαφυγής στον κλάδο στην Ινδία, με αξίωση 1,4 δισ. δολαρίων που θα μπορούσε να φτάσει τα 2,8 δισ. με τόκους και πρόστιμα. Παρά τον τριπλασιασμό των εσόδων την τελευταία πενταετία, τα καθαρά κέρδη έπεσαν δραματικά στα 10,6 εκατ. δολάρια το 2024, από 85 εκατ. πέντε χρόνια νωρίτερα.

Στρατηγικά, η Ινδία είναι πλέον μονόδρομος για τη VW, καθώς η παρουσία της στην Κίνα υποχωρεί και η έξοδος από τη Ρωσία την έχει αποδυναμώσει. Με μερίδιο μόλις 2% σε μια αγορά 4 εκατ. οχημάτων, ο όμιλος χρειάζεται άμεσα βελτίωση ανταγωνιστικότητας.

Η πρόκληση της ηλεκτροκίνησης

Η εφαρμογή νέων κανονισμών κατανάλωσης και εκπομπών από το 2027 θα αναγκάσει την εταιρεία να παρουσιάσει ηλεκτρικά μοντέλα, σε μια στιγμή που δεν διαθέτει ακόμα EV στην Ινδία. Η στρατηγική προβλέπει αξιοποίηση κινεζικής τεχνολογίας και συνεργασία με τη Mahindra, ωστόσο η υλοποίηση εξαρτάται από το αν η VW θα ξεπεράσει τα σημερινά οικονομικά και οργανωτικά εμπόδια.