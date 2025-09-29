Μαράια Ριντλσπρίνγκερ: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο μιλά ανοιχτά για την επιλόχειο κατάθλιψή της

Η Μαράια Ριντλσπρίγκερ Αντετοκούνμπο έκανε μία εκ βαθεών, ανάρτηση στο Instagram, μιλώντας για εκείνη την περίοδο που η επιλόχειος κατάθλιψη της χτύπησε την πόρτα.

Η Μαράια Ριντλσπρίγκερ Αντετοκούνμπο έκανε μία εκ βαθεών, ανάρτηση στο Instagram, μιλώντας για εκείνη την περίοδο που η επιλόχειος κατάθλιψη της χτύπησε την πόρτα.

Όπως αρχικά έγραψε, «το να είσαι ευάλωτος στις μέρες μας είναι κάπως τρομακτικό, αλλά αν μπορώ να βοηθήσω έστω και ένα άτομο, πιστεύω πως αξίζει να μοιραστώ την ιστορία μου. Δεν την μοιράζομαι για συμπόνια ή επαίνους, αλλά γιατί θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την πλατφόρμα με την ελπίδα να βοηθήσω κάποιον άλλον που μπορεί να παλεύει με την ψυχική του υγεία. Παρά το γεγονός ότι ιστορία μου επικεντρώνεται στην επιλόχειο κατάθλιψη, ελπίζω να μπορείτε να τη διαβάσετε και να την προσαρμόσετε σε οτιδήποτε ίσως περνάτε».

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr