Ζαχαράκη στο υπό ανέγερση 1ο ΓΕΛ Πολίχνης: Το θέμα των σχολικών υποδομών είναι υψίστης σημασίας

Το υπό ανέγερση 1ο Γενικό Λύκειο Πολίχνης, ένα από τα 17 νέα σχολεία που δημιουργούνται μέσω ΣΔΙΤ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες 5.000 μαθητών σε 9 Δήμους επισκέφθηκε, σήμερα, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε μια ευτυχή συγκυρία, καθώς η χαρά μας είναι να μπορούμε να θεμελιώνουμε ένα σχολείο», είπε η υπουργός Παιδείας, στην τελετή αγιασμού στο υπό ανέγερση σχολείο, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα. «Ελπίζουμε του χρόνου -γιατί όχι- να μπορεί να χτυπήσει και αυτό το κουδούνι τον Σεπτέμβρη. Σίγουρα, όμως, δείχνει τον δρόμο και για τα υπόλοιπα σχολεία», δήλωσε η υπουργός.

Επισήμανε, δε, ότι «17 σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία θα χτιστούν με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ, που σημαίνει ότι για τα επόμενα χρόνια και η συντήρηση είναι εξασφαλισμένη σε ποιοτικούς χώρους, οι οποίοι δεν είναι μόνο η αίθουσα διδασκαλίας όπως την ξέρουμε, αλλά πολύ καλά οργανωμένα εργαστήρια, χώροι όπου τα παιδιά μπορούν, όχι μόνο να λάβουν τη γνώση, αλλά και να αναπτύξουν δεξιότητες - και κυρίως στο κομμάτι της συναλληλίας και της κοινότητας που είναι τόσο σημαντικό, ειδικά για τις ηλικίες της δευτεροβάθμιας, το Λύκειο».

«Το θέμα των σχολικών υποδομών είναι πραγματικά ύψιστης σημασίας. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός δίνει προσωπικά μέριμνα και ο ίδιος επιβλέπει το πώς πηγαίνουν και οι ανακαινίσεις αλλά και οι κατασκευές των νέων σχολείων. Και δουλειά μας στο Υπουργείο Παιδείας είναι να καλύπτουμε τις ανάγκες, γιατί το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που κάνει τη διαφορά κάθε χρονιά», επισήμανε η υπουργός, υπενθυμίζοντας ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει εντάξει αλλά 21 σχολεία στο ΕΣΠΑ και συνολικά 431 σχολεία, 78 εκ των οποίων στην Κεντρική Μακεδονία, ανακαινίστηκαν μέσω του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου.

Η κ. Ζαχαράκη γνωστοποίησε ότι το υπουργείο Παιδείας στηρίζει τον σχεδιασμό των τοπικών αρχών, δήμων της δυτικής Θεσσαλονίκης, για το Καλλιτεχνικό και Μουσικό Σχολείο. «Μας ενδιαφέρουν αυτά τα σχολεία, τα οποία είναι πραγματικά μία κοιτίδα πολιτισμού αλλά και καλλιέργειας αρχών και αξιών στα παιδιά -στο μουσικό και στο καλλιτεχνικό γίνονται θαύματα», είπε.

Σε δηλώσεις της, η υπουργός σημείωσε ακόμη ότι «μέσα στα επόμενα χρόνια θα δούμε σημαντικές αλλαγές και στα βιβλία», ενώ «ξεκινάει σιγά σιγά δομημένα και συστηματικά και ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο, έτσι ώστε να μπορέσουμε στα επόμενα χρόνια να δώσουμε στα παιδιά και μια πολύ σημαντική εναλλακτική, ως προς αυτό που γνωρίζουμε ως μονόδρομο όλα αυτά τα χρόνια, που είναι πανελλαδικές».

Το 1ο ΓΕΛ Πολίχνης θα έχει δυναμικότητα περίπου 250 μαθητών. Το νέο κτίριο του σχολείου, οι εργασίες κατασκευής του οποίου έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό, θα διαθέτει 9 κύριες αίθουσες διδασκαλίας, χώρους υγιεινής, wc ΑμεΑ, γραφεία, κυλικείο, γραφείο συλλόγου γονέων και μαθητικών κοινοτήτων, γραφεία διευθυντή, υποδιευθυντών, γραφεία καθηγητών, γραμματείες, χώρο αναμονής, χώρο φύλακα, ιατρείο αναρρωτήριο, χώρους υγιεινής προσωπικού, βιβλιοθήκη - αναγνωστήριο, εργαστήριο Τεχνολογίας και αποθήκη οργάνων.

«Ένα νέο σχολείο σημαίνει παιδεία, που σημαίνει αισιοδοξία για το αύριο. Το 1ο Γενικό Λύκειο θα στεγάσει έναν μεγάλο αριθμό μαθητών της περιοχής. Τέτοιες προσπάθειες πρέπει να έχουν μόνο έπαινο και τίποτε άλλο», δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

Για «ακόμα μία ψηφίδα στην επένδυση που κάνουμε στο πιο νευραλγικό κομμάτι του μέλλοντός μας, που είναι η παιδεία», έκανε λόγο ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης.

«Τέσσερα σχολεία υπό τη μορφή των ΣΔΙΤ ανεγείρονται στον δήμο Παύλου Μελά και άλλα δύο σχολεία με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην Πολίχνη και στα Μετέωρα -το 1ο Λύκειο Πολίχνης, το 3ο Λύκειο στα Μετέωρα, το 1ο Λύκειο στην Ευκαρπία, το 4ο Δημοτικό στην Ευκαρπία, το 5ο Δημοτικό στην Ευκαρπία και ανακατασκευάζεται το 1ο Νηπιαγωγείο της Ευκαρπίας. Για τη νέα γενιά, που είναι πάντα πρώτη μας προτεραιότητα στα δυτικά της πόλης, κάνουμε τα πάντα· χτίζουμε νέα σχολεία, καθώς το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα και η μεγάλη πληγή για την πατρίδα μας», δήλωσε ο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης.

«Έχουμε συνολικά 17 στην Κεντρική Μακεδονία μέσω ΣΔΙΤ, από τα οποία τα 10 χτίζονται στη δυτική Θεσσαλονίκη. Αν βάλουμε και τα 21 μέσω ΕΣΠΑ, συν τα 78 που ήδη έχουμε ανακαινίσει μέσω του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου, γίνεται μία φοβερή προσπάθεια αναζωογόνησης των υποδομών», δήλωσε ο περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης, εκτιμώντας ότι «σε δύο με τέσσερα χρόνια δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα σχολικής στέγης στην Κεντρική Μακεδονία».

Από την πλευρά της αναδόχου κατασκευάστριας εταιρείας, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της METKA ATE Ντίνος Μπενρουμπή ανέφερε ότι «αυτά τα σχολεία, τα οποία είναι όλα σε δήμους της Θεσσαλονίκης που τα έχουν ανάγκη, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και ένα πολύ σημαντικό έργο, γιατί αφορά τα παιδιά και την παιδεία».

«Προτρέπω πάντοτε η πρώτη επένδυση να είναι στην παιδεία. Γιατί χωρίς παιδεία είναι δύσκολο να συνεχίσουμε το μυστήριο της ζωής, σε έναν κόσμο ο οποίος μυρίζει θάνατο και η ειρήνη κινδυνεύει. Εμείς, με την προσευχή μας και την αγάπη μας θα υπενθυμίζουμε ότι οι ποιητές, οι άγιοι και τα παιδιά θα σώζουν πάντοτε τον κόσμο», δήλωσε ο μητροπολίτης Βαρνάβας.

Στην τελετή παρέστησαν -μεταξύ άλλων- ο συντονιστής του γραφείου πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου, ο βουλευτής Δημήτρης Κούβελας, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ