Γερμανία: Οι κολοσσοί της αυτοκινητοβιομηχανίας πασχίζουν να μην τους ξεπεράσει η εποχή

Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας της Γερμανίας, ο οποίος έχει αναγνωριστεί εδώ και δεκαετίες για την παραγωγή αξιόπιστων και καινοτόμων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE), αγωνίζεται να διατηρήσει τη σημασία του στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Μεγάλοι εγχώριοι κατασκευαστές όπως η Volkswagen, ο Όμιλος Mercedes-Benz και η BMW ανακοίνωσαν τις τελευταίες εβδομάδες αποτελέσματα τριμήνου με αστερίσκους, επικαλούμενοι την οικονομική αδυναμία και την υποτονική ζήτηση στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο, όπως επισημαίνει το CNBC.

Οι αντίθετοι άνεμοι, αν και δεν είναι μοναδικοί για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, έρχονται να προστεθούν στις ιστορικές περικοπές θέσεων εργασίας και του πιθανού κλεισίματος γερμανικών εργοστασίων της Volkswagen, στον ξαφνικό τερματισμό του προγράμματος επιδοτήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Γερμανίας στα τέλη του περασμένου έτους και στην πρόσφατη αποτυχία του Βερολίνου να αποτρέψει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ψηφίσουν υπέρ των δασμών της ΕΕ στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα (EV).

Το τελευταίο «χτύπημα» ίσως και να δείχνει τη φθίνουσα επιρροή που έχει πλέον η Γερμανίας στην περιφερειακή πολιτική - μια πιθανώς αδιανόητη ιδέα μόλις πριν από λίγα χρόνια.

Αυτή η θύελλα ζητημάτων έχει πυροδοτήσει ανησυχίες ότι το υψηλής ποιότητας ονοματεπώνυμο «made in Germany» μπορεί να χάνει τη λάμψη του όταν απομακρύνεται από τα οχήματα ICE.

«Πιστεύω ότι η γερμανική ετικέτα ποιότητας γενικά εξακολουθεί να μετρά, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό καθώς ο κόσμος της αυτοκινητοβιομηχανίας αλλάζει γρήγορα», δήλωσε στο CNBC μέσω email ο Rico Luman, ανώτερος οικονομολόγος στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής στην ολλανδική τράπεζα ING.

«Είναι πάντα ένας συνδυασμός προϊόντος, ποιότητας και τιμής. Και η ποιότητα συνδέεται επίσης με το παρελθόν, ενώ τώρα βρισκόμαστε σε μια πλήρη ανανέωση σειρών μοντέλων. Έτσι, οι πελάτες αναζητούν νέες ιδέες ούτως ή άλλως», είπε ο Luman.

«Το ερώτημα είναι εάν οι Γερμανοί κατασκευαστές αυτοκινήτων καταφέρουν να προσαρμόσουν τα χαρτοφυλάκια των προϊόντων τους, να αλλάξουν τους οργανισμούς τους και να αυξήσουν την παραγωγικότητα αρκετά γρήγορα για να διατηρήσουν τη θέση και τη συνάφεια που είχαν για δεκαετίες».

Ο Luman είπε ότι η μετάβαση της βιομηχανίας στην ηλεκτροκίνηση σημαίνει ότι θα είναι ολοένα και πιο σημαντικό για τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες να κλιμακώσουν τις πλούσιες σε τεχνολογία προμήθειες για EV, ιδιαίτερα για μπαταρίες – σημειώνοντας ότι αυτό δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη στο Βερολίνο.

Με επικεφαλής τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, η κυβέρνηση της Γερμανίας δήλωσε ότι εξετάζει τρόπους να στηρίξει τη Volkswagen σε μια περίοδο περικοπών δαπανών χωρίς να καταφύγει σε κλείσιμο εγχώριων εργοστασίων. Ο υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ χαρακτήρισε τη Volkswagen ως «κεντρικής σημασίας» για τη χώρα, ανέφερε το Reuters στις 19 Σεπτεμβρίου.

Δεν ανησυχούν όλοι τόσο για τις προοπτικές της αυτοκινητοβιομηχανίας της Γερμανίας.

Η Sigrid de Vries, γενική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), δήλωσε ότι της φαίνεται «πραγματικά δύσκολο να πιστέψει» ότι ο τομέας αυτοκινήτων της Γερμανίας αγωνίζεται να προσαρμοστεί στην ηλεκτροκίνηση.

Η ACEA αντιπροσωπεύει 15 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες με έδρα την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των Volkswagen, Mercedes-Benz Group και BMW.

Φυσικά, όπως λέω, αναφέρομαι περισσότερο στο «made in Europe» παρά στο «made in France» ή «made in Germany», αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια τεράστια παράδοση στην αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αρκεί από μόνη της για να ελέγξει την κατάσταση» είπε ο de Vries στο CNBC στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού.

Κάποιοι ελπίζουν ότι η Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού αυτής της εβδομάδας θα μπορούσε να αποδειχθεί ένα σημείο καμπής για την αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης.

Αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να λανσάρουν EV χαμηλού κόστους σε μια προσπάθεια να εκκινήσουν τη ζήτηση και να ανακτήσουν μέρος του μεριδίου αγοράς που κατέχουν τώρα οι κινεζικές μάρκες.

Η BMW παρουσίασε δύο οικονομικά ηλεκτρικά μοντέλα Mini στην εμπορική έκθεση, συμπεριλαμβανομένων των John Cooper Works Electric και John Cooper Works Aceman.

Η επιβράδυνση της ηλεκτροκίνησης δεν είναι «η απάντηση»

Η Julia Poliscanova, ανώτερη διευθύντρια για οχήματα και αλυσίδες εφοδιασμού ηλεκτροκίνησης στον όμιλο εκστρατειών Transport & Environment, δήλωσε ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστά ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της υγείας του τομέα των αυτοκινήτων της Γερμανίας.

«Ένα είναι τι είναι καλύτερο για την κατασκευή αυτοκινήτων στη Γερμανία και το άλλο τι είναι καλύτερο για τους παγκόσμιους Γερμανούς κατασκευαστές που βγάζουν χρήματα παντού. Γιατί δεν είναι πάντα το ίδιο πράγμα», τόνισε η Poliscanova στο CNBC στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού.

«Νομίζω ότι η γερμανική βιομηχανία και ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Volkswagen έχουν πραγματικά σοβαρά προβλήματα παγκοσμίως. Αυτό που απλά δεν πιστεύω είναι ότι όλα αυτά οφείλονται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και την ηλεκτροδότηση. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό» πρόσθεσε.

Η Poliscanova είπε ότι ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκοί γίγαντες αυτοκινήτων περιλαμβάνουν τον αυξημένο ανταγωνισμό από την Κίνα, την «πατριωτική» τάση των Κινέζων καταναλωτών που επιλέγουν να αγοράζουν εγχώρια οχήματα αντί για ευρωπαϊκά οχήματα, μαζί με την αποτυχία των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων που έχουν αποτύχει να επιστρέψουν στην προ-Covid-19 επίπεδα.

«Έτσι λοιπόν, ναι, ένας μεγάλος Γερμανός κατασκευαστής θα υποφέρει πραγματικά, αλλά η επιβράδυνση της ηλεκτροκίνησης ή της τεχνολογίας που όλοι θέλουν να αγοράσουν δεν είναι η λύση», πρόσθεσε.