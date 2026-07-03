UBS: Ανεβάζει τιμή στόχο για Coca-Cola HBC – Τι περιμένει για το Q2

Σε ανοδική αναθεώρηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Coca-Cola HBC προχώρησε η UBS στα 65,5 ευρώ περίπου, διατηρώντας σύσταση «buy».

Σε ανοδική αναθεώρηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Coca-Cola HBC προχώρησε η UBS στα 65,5 ευρώ περίπου, από 58 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας σύσταση «buy», ενώ η νέα τιμή-στόχος συνεπάγεται περιθώριο ανόδου της τάξης του 13%.

Η UBS εκτιμά ότι η Coca-Cola HBC θα ανακοινώσει αποτελέσματα β' τριμήνου και α' εξαμήνου τα οποία θα είναι καλύτερα από τις προσδοκίες της αγοράς, κυρίως χάρη στην ισχυρότερη αύξηση των όγκων πωλήσεων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

Ο οίκος προβλέπει αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 7,2% στο β’ τρίμηνο, έναντι μέσης εκτίμησης της αγοράς για 5,9%. Η διαφορά οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες προβλέψεις για τους όγκους πωλήσεων (+4,3% έναντι +3,1% της αγοράς).

Παράλληλα, η UBS αναμένει οργανική αύξηση των λειτουργικών κερδών (EBIT) κατά 13,8% στο πρώτο εξάμηνο, έναντι 11,3% που προβλέπει η αγορά. Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με τη UBS, αναμένεται να καθησυχάσει τους επενδυτές ως προς την επίτευξη του στόχου της εταιρείας για οργανική αύξηση εσόδων 6%-7% στο σύνολο του 2026, καθώς το α’ τρίμηνο είχε αποδειχθεί πιο αδύναμο.

Η UBS αναθεωρεί επίσης ανοδικά κατά περίπου 2% τις προβλέψεις της για τα κέρδη ανά μετοχή του 2027, κυρίως λόγω των πρόσφατων μεταβολών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Οι αναλυτές του οίκου αναμένουν επίσης ότι το οργανικό περιθώριο EBIT θα ενισχυθεί κατά 50 μονάδες βάσης στο α’ εξάμηνο, έναντι αύξησης 40 μονάδων βάσης που προβλέπει η αγορά. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε εκτιμώμενη οργανική αύξηση EBIT κατά 13,8%, έναντι 11,3% του consensus.