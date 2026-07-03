Χρηματιστήριο: «Χτίζει» απόσταση από τις 2.500 μονάδες

Σε νέα υψηλά 17ετίας κινείται την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον τόσο στις τράπεζες όσο και σε μη τραπεζικά blue chips.

Σε νέα υψηλά 17ετίας κινείται την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον τόσο στις τράπεζες όσο και σε μη τραπεζικά blue chips.

Χθες, ενόψει της σημερινής αργίας στη Wall Street, σημειώθηκε νέο κύμα πωλήσεων στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν κυρίως στο βραχυπρόθεσμο σκέλος της καμπύλης, καθώς οι αγορές περιόρισαν τις προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed. Πιο συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στα επιτόκια της Fed προεξοφλούν πλέον συνολική αύξηση επιτοκίων κατά 30 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους, έναντι 36 μονάδων βάσης που προεξοφλούσαν την Τετάρτη.

Η τιμή του Brent κινείται σήμερα κοντά στα 71,80 δολάρια το βαρέλι, έχοντας βρεθεί νωρίτερα να υποχωρεί μέχρι τα 69,60 δολάρια. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι εξαγωγές αργού της Σαουδικής Αραβίας έχουν πλέον ανακάμψει περίπου στο 90% των προπολεμικών επιπέδων, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι διελεύσεις μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν ξεπεράσει τα 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Στην Ευρώπη, οι μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσε χθες ο Γερμανός Καγκελάριος παραμένουν στο επίκεντρο, με την προσδοκία ότι η τόνωση της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης θα φέρει οφέλη ευρύτερα στη Γηραιά Ήπειρο. Σύμφωνα με τη UBS, πρόκειται για τη σημαντικότερη πρωτοβουλία μετά το δημοσιονομικό πακέτο του 2025. «Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη που μπορεί να βελτιώσει το συνολικό επιχειρηματικό κλίμα, χωρίς ωστόσο να αλλάζει θεμελιωδώς τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας» αναφέρει χαρακτηριστικά ο οίκος, σημειώνοντας ότι όλα τα μέτρα θα πρέπει να εγκριθούν από το γερμανικό κοινοβούλιο μέσα σε ένα πολιτικά απαιτητικό δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται σε νέα υψηλά με κέρδη περί του 0,70%, ενώ σε Παρίσι και Λονδίνο οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες καταγράφουν οριακές μεταβολές.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.531,67 μονάδες με κέρδη 1,05%, κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη της συνεδρίασης.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 1,02% στις 2.853,19 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχωρίζει η άνοδος 1,71% για την ΕΤΕ στα 15,76 ευρώ. Ακολουθούν Eurobank και Alpha Bank με κέρδη 1,37% και 0,84% αντίστοιχα, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύονται και οι μετοχές των Credia (+0,68%) και Τ. Πειραιώς (+0,54%). Πτωτικά κινούνται οι Optima (-0,40%) και Τρ. Κύπρου (-0,05%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 2,2:1 με 73 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 33 σε αρνητικό και 46 που διαπραγματεύονται χωρίς μεταβολή.

Ο τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 26,53 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 4,24 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.