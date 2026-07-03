Δεμένα τα πλοία στo λιμάνι της Ραφήνας έως το πρωί του Σαββάτου - Συγκέντρωση κατοίκων

Οι ναυτεργάτες υποστηρίζουν ότι το λιμάνι έχει υπερβεί τα όρια ασφαλούς λειτουργίας, καθώς διαθέτει μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει έως και έντεκα πλοία.

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας έως τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που πραγματοποιούν τρία ναυτεργατικά σωματεία, καταγγέλλοντας σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και ανεπάρκεια των λιμενικών υποδομών.

Οι ναυτεργάτες υποστηρίζουν ότι το λιμάνι έχει υπερβεί τα όρια ασφαλούς λειτουργίας, καθώς διαθέτει μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει έως και έντεκα πλοία. Όπως επισημαίνουν, αρκετά πλοία παραμένουν στο αγκυροβόλιο μέχρι να απελευθερωθεί θέση, κατάσταση που, σύμφωνα με τα σωματεία, εγκυμονεί κινδύνους.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε χθες παράνομη την απεργιακή κινητοποίηση, κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας (ΣΕΤΑΚ). Παρά τη δικαστική απόφαση, τα ναυτεργατικά σωματεία ανακοίνωσαν ότι η απεργία θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο Στέφενσων», με τη συμμετοχή και του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου.

Το πρωί πραγματοποιήθηκε απεργιακή συγκέντρωση έξω από το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Super Ferry», ενώ ακολούθησε πορεία των συγκεντρωμένων προς το Λιμεναρχείο Ραφήνας.

«Το λιμάνι αντέχει μόνον για Μαρμάρι, Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, δεν μπορεί να καλύψει τις Κυκλάδες», λέει η δήμαρχος

Συγκέντρωση κατοίκων και συλλόγων της πόλης πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Ραφήνα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι με την αύξηση των πλοίων όταν υπάρχουν μόνο πέντε θέσεις πρόσδεσης, για τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η υπερφόρτωση, αλλά και για τις επιπτώσεις που έχει στην πόλη, με τον διαρκώς αυξανόμενο φόρτο οχημάτων σ' ένα μικρό οδικό δίκτυο, την πίεση στην υποδομές και στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς και για την ατμοσφαιρική και περιβαλλοντική ρύπανση.

«Η Ραφήνα δεν είναι πέρασμα. Η Ραφήνα είναι η πόλη μας, η πόλη που αγαπάμε», είπε στην σύντομη ομιλία της η δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου Δήμητρα Τσεβά και στη συνέχεια τόνισε:

«Χρόνια φωνάζουμε, αλλά φέτος έγινε η αποκορύφωση αυτής της κατάστασης. Χωρίς να σκεφτούν κανέναν, χωρίς να γίνει διαβούλευση, χωρίς να ρωτηθούμε, ήρθαν πολλά πλοία. Και αφήνουν τα πλοία εκτός λιμένα, δεν μπορούν να ελλιμενιστούν γιατί δεν υπάρχει χώρος. Να μένουν οι άνθρωποι αρόδο, φωνάζουν για τα δικαιώματά τους οι ναυτεργάτες κι έχουν δίκιο, αφού μένουν όλη νύχτα εν πλω. Εμείς εδώ υποφέρουμε, δεν μπορούν τα παιδιά μας να ανασάνουν, έχουμε καυσαέρια, θόρυβο, τα σπίτια είναι γεμάτα μουτζούρα και αυτό εισπνέεται. Γιατί δεν ακούει κανείς;

Πρέπει να καταλάβουν όλοι γιατί το κάνουμε. Το κάνουμε γιατί γεννηθήκαμε εδώ, αγαπάμε την πόλη μας, θέλουμε να αφήσουμε κάτι καλύτερο στα παιδιά μας και όχι αυτό το δράμα. Νομίζω ότι με τη φωνή όλων, κάτι θα γίνει, θα εισακουστούμε. Έχουμε στείλει άπειρα έγγραφα, έχουμε κάνει άπειρες συναντήσεις, πιστεύω κάποιοι να ακούσουν».

Στο τέλος η κ. Τσεβά πρόσθεσε: «Το λιμάνι αντέχει για Μαρμάρι, 'Ανδρο, Τήνο, Μύκονο. Τέλος. Δεν μπορεί να καλύψει τις Κυκλάδες. Θέλουν να χτίσουν προβλήτα. Πού; Μέσα στον Ευβοϊκό; Εκεί όπου το πλοίο έκανε μανούβρα κι έπεσε δύο φορές πάνω στην προβλήτα; Το να κάθεσαι στο γραφείο και να κάνεις σχέδια και να λες ‘'τα ξέρω όλα'', δεν λέει τίποτα. Εδώ, στο πεδίο, να δουν τι τραβάμε, που δεν έχουμε χώρο, να δουν τι υποφέρουν τα παιδιά μας. Αντί να κοιτάξουν όλα αυτά, θέλουν να φέρουν εδώ ένα τεράστιο λιμάνι, που δεν χωράει. Το Λαύριο είναι απέναντι από τις Κυκλάδες. Γιατί δεν πάνε εκεί;».

Όπως έχει αναφέρει και σε ανακοίνωσή της η δημοτική Αρχή, αυτό που ζητά είναι «άμεση επανεξέταση της λειτουργίας του Λιμένα Ραφήνας και πλήρη προσαρμογή της προς τις δυνατότητες και τις υποδομές του δήμου».

Όσο διήρκησε η ομιλία της δημάρχου, οι κάτοικοι είχαν κλείσει συμβολικά τον δρόμο προς το λιμάνι, ενώ αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε μια πορεία μέχρι τον Οργανισμό Λιμένος, όπου σε μια εκπρόσωπο της διοίκησης, η οποία κατέβηκε από το γραφείο, η δήμαρχος ανέφερε τα προβλήματα και τα αιτήματα, λέγοντας στο τέλος: «Σεβασμός στους κατοίκους της πόλης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ