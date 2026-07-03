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Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων

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Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων
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Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα καθώς επίσης και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα καθώς επίσης και οι βαθμοί επίδοσης στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Οι υποψήφιοι (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας: https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν κάνει σχετική αίτηση, έχουν λάβει τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

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tags:
Πανελλαδικές - Πανελλήνιες εξετάσεις
Υπουργείο Παιδείας
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