Κορκίδης: Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αποκλιμακώνεται αλλά παραμένει πάνω από τον μ.ο. της Ευρωζώνης

Την ανάγκη η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού να συνοδευτεί από ουσιαστική μείωση του κόστους ζωής και του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης.

Την ανάγκη η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού να συνοδευτεί από ουσιαστική μείωση του κόστους ζωής και του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων επισημαίνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, με αφορμή τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον Ιούνιο του 2026.

Αναλυτικά, ο κ. Κορκίδης, σχολιάζοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό του Ιουνίου 2026, τονίζει, σε δήλωσή του ότι, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση του ετήσιου πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 3,9% από 4,9% τον Μάιο, η χώρα εξακολουθεί να καταγράφει υψηλότερο επίπεδο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,8%.

Όπως αναφέρει, η υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρωζώνη αποτελεί θετική εξέλιξη, καθώς αντανακλά τη σταδιακή εξομάλυνση των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση. Ωστόσο, σημειώνει ότι η ελληνική αγορά εξακολουθεί να δοκιμάζεται από το υψηλό κόστος ζωής και επιχειρηματικής λειτουργίας, με τις επιχειρήσεις να επιβαρύνονται από το ενεργειακό κόστος, τις μεταφορές, τα ενοίκια και τις υπηρεσίες, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απορροφούν σημαντικό μέρος των αυξήσεων προκειμένου να διατηρήσουν ανταγωνιστικές τις τιμές τους.

Ο κ. Κορκίδης υπογραμμίζει ότι για τον επιχειρηματικό κόσμο το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αποκλιμάκωση του γενικού δείκτη πληθωρισμού, αλλά κυρίως η μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας, ώστε να ενισχυθούν οι επενδύσεις, η ανταγωνιστικότητα και η κατανάλωση. Παράλληλα εκτιμά ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 4% κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ επισημαίνει ότι η σταθεροποίηση του πληθωρισμού κοντά στα επίπεδα της Ευρωζώνης κατά το δεύτερο εξάμηνο αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Όπως τονίζει, απαιτείται ένα μόνιμο πλαίσιο πολιτικών που θα περιορίζει το επιχειρηματικό κόστος, μέσω χαμηλότερων ενεργειακών επιβαρύνσεων, ενίσχυσης του ανταγωνισμού στις αλυσίδες εφοδιασμού, επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού και παροχής φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις, ενώ η ενίσχυση των εισοδημάτων θα πρέπει να προέρχεται από την αύξηση της παραγωγικότητας και όχι από προσωρινές παρεμβάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ