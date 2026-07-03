Ευρωαγορές: Νέα «ανάσα» στο ρεκόρ - Προς την καλύτερη εβδομάδα τους εδώ και 1,5 μήνα

έντονη πτώση στη δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ. Παραδοχή Λαγκάρντ για «ευρέως πιο ισορροπημένους κινδύνους» σε ανάπτυξη και πληθωρισμό.

Διευρύνεται το ρεκόρ όλων των εποχών στις ευρωαγορές την Παρασκευή, με ώθηση από τα σημάδια ψύχους στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ, που έφεραν μείωση των επενδυτικών ανησυχιών για επικείμενη αύξηση επιτοκίων από τη Fed, ενώ μάλιστα, οι δείκτες οδεύουν προς ένα δυνατό φίνις (μετά το ισχυρό τρίμηνο και α' μισό του 2026), ολοκληρώνοντας την καλύτερα εβδομάδα τους εδώ και σχεδόν 2 μήνες (από τα μέσα Μαΐου).

Ο STOXX 600 ενισχύεται 0,45% στις 651,24 μονάδες, σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο Εuro Stoxx 50 κερδίζει 0,34% στις 6.281 μονάδες. Ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σκαρφαλώνει 0,76% στις 25.774 μονάδες (φρέσκια ενδοσυνεδριακή κορυφή), ενώ ο γαλλικός CAC 40 προσθέτει 0,31% στις 8.500 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 καταγράφει κέρδη 0,37% στις 10.692 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει άνοδο 0,58% στις 51.824 μονάδες, ενώ στην Ισπανία, ο IBEX 35 ισχυροποιείται 0,56% στις 19.781 μονάδες.

Ώθηση στον γερμανικό δείκτη, δίνει η μετοχή της Siemens με άλμα 1,2%, αφού η χρηματιστηριακή Kepler Cheuvreux αναβάθμισε τη μετοχή σε "hold" από "reduce". Οι τίτλοι του αμυντικού κλάδου ανεβαίνουν 0,8%, καθώς η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με τη φονικότερη επίθεση φέτος. Οι επενδυτές αναμένουν περισσότερες αμυντικές δαπάνες και παραγωγή σε περιόδους γεωπολιτικών εντάσεων.

Οι αμυντικές μετοχές ηγούνται των κερδών αυτή την εβδομάδα, μαζί με κυκλικούς κλάδους όπως η βιομηχανία, οι τράπεζες, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς το ράλι, που επικεντρώθηκε στις τεχνολογικές μετοχές, διευρύνεται, βοηθούμενο από την άμβλυνση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ άλλων μεμονωμένων τίτλων, η γαλλική Pluxee «πρασινίζει» 6,4%, αφού κατέγραψε μικρότερη από την αναμενόμενη πτώση στις οργανικές πωλήσεις στο τρίτο τρίμηνο.

Το κλίμα στις παγκόσμιες αγορές είναι αρκετό θετικά μετά από μια έντονη πτώση στη δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ. Τα πιο χαλαρά από τα αναμενόμενα στοιχεία για τις μισθοδοσίες παρείχαν κρίσιμη ανακούφιση στις ευρωπαϊκές μετοχές, οι οποίες πρόσφατα έχουν επιβαρυνθεί από φόβους ότι η παρατεταμένη διατλαντική νομισματική σύσφιξη ευρώ - δολαρίου θα πνίξει την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη.

Για την Γηραιά Ήπειρο, μια λιγότερο επιθετική Fed, εκτονώνει την ανοδική πίεση στο παγκόσμιο κόστος δανεισμού, εμποδίζει τα επενδυτικά κεφάλαια να εγκαταλείψουν την Ευρωζώνη αναζητώντας υψηλότερες αποδόσεις των ΗΠΑ και παρέχει στην ΕΚΤ ένα ευρύτερο περιθώριο για να διαχειριστεί τη δική της μετάβαση στην εσωτερική πολιτική, μετά και τη νέα δήλωση της Κριστίν Λαγκάρντ περί ενδεχόμενης, πρόωρης αποχώρησής της.

Πάντως, ασχέτως του νέου σχολίου της, η Σιδηρά Κυρία της ΕΚΤ έδωσε νέα πνοή στο ράλι στα ευρωπαϊκά ταμπλό, καθώς άφησε να εννοηθεί ότι οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη της Ευρωζώνης γίνονται «ευρέως πιο ισορροπημένοι». Η νέα της τοποθέτησης προσέφερε ένα ευπρόσδεκτο, ήπιο αντίβαρο στις ανησυχίες της αγοράς μετά την αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο.

Η ευρύτερη αισιοδοξία της αγοράς ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό και από την απτή πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Η προώθηση της διπλωματικής οδού στη γεωπολιτική σκακιέρα βοήθησε στην υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου στα προπολεμικά επίπεδα και επέτρεψε στην παγκόσμια ναυτιλιακή κίνηση να αρχίσει να ομαλοποιείται, εξαλείφοντας ένα σημαντικό πληθωριστικό εμπόδιο για τις ευρωπαϊκές εταιρικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Ισχυρή άνοδος και στην Ασία

Ανοδικά κινήθηκαν τα χρηματιστήρια της Ασίας: Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κατέγραψε άνοδο 1,47%, ενώ ο Topix σημείωσε κέρδη 1,2%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi εκτινάχθηκε 5,7%, ενώ ο δείκτης μικρότερης κεφαλαιοποίησης Kosdaq κέρδισε μόλις 0,2%. Θετικό ήταν το κλίμα και στις υπόλοιπες αγορές της περιοχής. Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 1,3%, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κατέγραψε άνοδο 1,4%, ο κινεζικός CSI 300 πρόσθεσε 1,15%, ενώ ο Taiex της Ταϊβάν σημείωσε οριακή άνοδο 0,2%.