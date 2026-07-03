Καύσωνας: Τουλάχιστον 3.700 επιπλέον θάνατοι σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία

Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός είναι προκαταρκτικός και πιθανόν να αυξηθεί.

Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός είναι προκαταρκτικός και πιθανόν να αυξηθεί.

Ειδικοί έχουν ανακοινώσει ότι ο καύσωνας, ο οποίος διήρκεσε περίπου από τις 20 ως τις 28 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, καταστρέφοντας υποδομές και επιβαρύνοντας τα συστήματα υγείας.

Οι επιστήμονες λένε ότι οι ακραίες θερμοκρασίες σχεδόν σίγουρα οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας Στεφανί Ριστ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι καταγράφηκαν 2.025 επιπλέον θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα που έπληξε τη χώρα τον περασμένο μήνα και πρόσθεσε ότι ο αριθμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί.

Η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των θανάτων στη Γαλλία αυξήθηκε κατά σχεδόν 30% και κατά 62% μόνο στην περιοχή του Παρισιού την εβδομάδα της 22ας Ιουνίου, στην κορύφωση του καύσωνα.

«Πρωτόγνωρα» στοιχεία θνησιμότητας στο Βέλγιο

Στο Βέλγιο, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι κατέγραψε επιπλέον ποσοστό θνησιμότητας περίπου 1.200 θανάτων, ανάμεσα στις 18 και στις 29 Ιουνίου, προσθέτοντας ότι 530 από τους θανάτους αυτούς ήταν μεταξύ ανθρώπων 85 ετών και άνω.

Τα θύματα κάτω των 65 ετών αναλογούσαν σε 180 επιπλέον θανάτους.

«Τέτοια επιπλέον θνησιμότητα στη διάρκεια καύσωνα είναι πρωτόγνωρη στη χώρα μας», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Βελγίου, «με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, το Βέλγιο κατέγραψε υπερβάλλουσα θνησιμότητα 39% (+1.222 επιπλέον θάνατοι) μεταξύ της Πέμπτης 18 Ιουνίου και της Δευτέρας 29 Ιουνίου».

«Αυτή η υπερβάλλουσα θνησιμότητα κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα είναι πρωτοφανής στη χώρα μας. Ο καύσωνας ήταν πρωτόγνωρος με επτά τροπικές ημέρες όταν οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30°C. Οι νύχτες, ειδικότερα, ήταν ασυνήθιστα ζεστές», τονίζει η έκθεση.

Η κορύφωση της θνησιμότητας επιτεύχθηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου με «συνολικά 572 θανάτους να καταγράφονται», επισημαίνει η δήλωση του βελγικού υπουργείου Υγείας.

Την προηγούμενη μέρα, σχεδόν ολόκληρη η χώρα είχε τεθεί σε πορτοκαλί ή κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη, αναγκάζοντας τις αρχές να ακυρώσουν ορισμένες εκδηλώσεις, όπως η ετήσια αναπαράσταση της Μάχης του Βατερλώ.

Ενώ το Βέλγιο δεν έσπασε επίσημα τα ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 35°C στις Βρυξέλλες για αρκετές συνεχόμενες ημέρες και έως και 38 ή 40°C σε ορισμένες περιοχές.

Στην Ολλανδία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο καύσωνας οδήγησε σε περίπου 480 επιπλέον θανάτους, κυρίως μεταξύ ανθρώπων άνω των 80 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ