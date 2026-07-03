Παπαθανάσης: «Το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά τους πολλούς, δεν θα χαθεί ούτε ευρώ»

Απαντήσεις με παράθεση των επίσημων ευρωπαϊκών και εθνικών στοιχείων, στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, έδωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Απαντήσεις με παράθεση των επίσημων ευρωπαϊκών και εθνικών στοιχείων, στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, έδωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης, στη διάρκεια της συζήτησης σχετικής επίκαιρης Επερώτησης που κατέθεσε η αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή, αναφερόμενος παράλληλα στο μετρήσιμο αποτέλεσμα που παράγει η αναπτυξιακή οικονομική πολική της Κυβέρνησης για την κοινωνία.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία της πρωτολογίας και της δευτερολογίας του κ. Παπαθανάση:

«Η σημερινή συζήτηση αποκαλύπτει μια ουσιαστική αντίφαση: το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στη Βουλή για να περιγράψει μια «αποτυχία» που τα ίδια τα γεγονότα έχουν ήδη διαψεύσει.

Έχουν ήδη εκπληρωθεί 256 ορόσημα και με τη νέα αναθεώρηση οι πόροι που θα εισπράξει η χώρα ανέρχονται στα 30,5 δις ευρώ, δηλαδή στο 85% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

Στο σκέλος των επιχορηγήσεων έχουν ήδη διοχετευθεί στην οικονομία 15,5 δις ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια. Ενώ το δανειακό σκέλος, συνολικού ύψους 17,7 δις ευρώ, θα στηρίξει επενδύσεις 46 δις ευρώ.

Το 100% των πόρων του δανειακού σκέλους έχει απορροφηθεί και συμβασιοποιηθεί πριν από την ολοκλήρωση της προθεσμίας. Δεν μπορεί να κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι δεν θα πετύχει έναν στόχο, αφού ο στόχος έχει ήδη επιτευχθεί. Αυτή δεν είναι εικόνα αδράνειας. Είναι εικόνα υψηλής διοικητικής ωριμότητας και συστηματικής υλοποίησης.

Ο ισχυρισμός ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλείστηκαν διαψεύδεται από τα ίδια τα στοιχεία. Από τις 859 δανειακές συμβάσεις, οι 519, δηλαδή το 60,4%, αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έξι δις ευρώ επενδυτικών σχεδίων αφορούν ΜμΕ και τρία δις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. 15.700 ΜμΕ αξιοποίησαν το πρόγραμμα (δανειακό και investEU) για την πραγματοποίηση επενδύσεων, αναβάθμισης του παραγωγικού εξοπλισμού τους, ψηφιοποίηση των λειτουργιών τους και ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους. Επιπλέον, 90.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιδοτήθηκαν για ψηφιακά εργαλεία και περίπου 1.000 για ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό. Άρα η εικόνα «των πόρων για λίγους» δεν αντέχει στον έλεγχο των αριθμών.

Η αναθεώρηση του προγράμματος δεν είναι εγκατάλειψη έργων. Η δική μας επιλογή είναι καθαρή: αναθεωρούμε για να μη χαθούν πόροι, εντάσσουμε έργα που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο ευρώ προς όφελος των πολιτών.

Ερωτώ το ΠΑΣΟΚ: Ποιο από τα νέα έργα που εντάξαμε θεωρείτε ότι δεν έπρεπε να ενταχθεί; Να μην προχωρούσε η αποκατάσταση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της Θεσσαλίας μετά τον Daniel και τον Elias; Να μην εντάσσαμε τα αντιπλημμυρικά έργα στον Έβρο και στη Ροδόπη; Να μην πραγματοποιούνταν τα 26.800 απογευματινά χειρουργεία;

Να μην αυξάναμε τα ηλεκτρικά λεωφορεία από 250 σε 425; Να μην κατασκευάζαμε τις 800 έξυπνες διαβάσεις έξω από τα σχολεία; Να μην ενισχύαμε τον προσεισμικό έλεγχο των δημόσιων κτιρίων; Να μην επεκτείναμε το πρόγραμμα Antinero, που καθάρισε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δασών; Να μην εντάσσαμε το «Σπίτι μου ΙΙ» για την πρώτη κατοικία χιλιάδων οικογενειών;

Ένα ερώτημα απλό, καθαρό και αμείλικτο: Το Ταμείο Ανάκαμψης αφορά τους λίγους ή αφορά τους πολλούς; Αφορούν τους λίγους οι 39.194 διαδραστικοί πίνακες που μπαίνουν στα σχολεία όλης της χώρας; Αφορά τους λίγους το Ψηφιακό Φροντιστήριο που ανοίγει δωρεάν τη γνώση σε κάθε μαθητή, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας; Αφορά τους λίγους η αύξηση των ηλεκτρικών λεωφορείων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη από 250 σε 425; Ή μήπως αφορά τον εργαζόμενο που περιμένει στη στάση, τον ηλικιωμένο που θέλει μια πιο καθαρή και ασφαλή μετακίνηση, τον νέο που ζητά μια σύγχρονη πόλη; Αφορά τους λίγους η επέκταση του «Προλαμβάνω» με περισσότερους δικαιούχους και νέες εξετάσεις; Αφορά τους λίγους μια εξέταση που εντοπίζει έγκαιρα έναν καρκίνο; Αφορά τους λίγους μια διάγνωση που μπορεί να σώσει μια ζωή; Αφορά τους λίγους η εθνική γραμμή υγείας 1566; Οι κινητές μονάδες με τηλεϊατρική; Τα περισσότερα από 26.000 απογευματινά χειρουργεία; Οι 150.000 κάρτες αναπηρίας; Οι 800 έξυπνες διαβάσεις έξω από τα σχολεία; Τα 300.000 Gigabit vouchers για κατοικίες; Το «Σπίτι μου ΙΙ» για χιλιάδες νέους και οικογένειες;

Αν όλα αυτά αφορούν τους λίγους, τότε ποιοι είναι, άραγε, οι πολλοί; Οι πολλοί είναι οι μαθητές. Οι πολλοί είναι οι ασθενείς. Οι πολλοί είναι οι εργαζόμενοι. Οι πολλοί είναι οι νέοι που αναζητούν σπίτι. Οι πολλοί είναι τα άτομα με αναπηρία. Οι πολλοί είναι οι κάτοικοι των νησιών και των απομακρυσμένων περιοχών. Οι πολλοί είναι κάθε πολίτης που ζητά ένα κράτος πιο δίκαιο, πιο γρήγορο, πιο ανθρώπινο. ΓΙ’ αυτό σας καλώ να απαντήσετε χωρίς υπεκφυγές: Ποιο από αυτά τα έργα θα αφαιρούσατε; Ποια εξέταση δεν θα κάνατε;Ποιο χειρουργείο δεν θα χρηματοδοτούσατε; Ποιο λεωφορείο δεν θα αγοράζατε; Ποιο σχολείο θα αφήνατε χωρίς σύγχρονα εργαλεία;

Η πολιτική δεν κρίνεται από το πόσο δυνατά καταγγέλλεις. Κρίνεται από το πόσο αλλάζεις τη ζωή των πολιτών προς το καλύτερο. Και αυτή είναι η αλήθεια που δεν μπορείτε να ανατρέψετε: Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν αφορά τους λίγους. Αφορά όλες τι Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Αφορά την Ελλάδα ολόκληρη».