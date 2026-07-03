Χατζηδάκης: Προκλητικές οι αντιδράσεις από κόμματα της αριστεράς για την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

«Ο κόσμος της παράταξης, ανεξαρτήτως αρχηγών, μένει στη ΝΔ» υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά.

«Φτάσαμε στο σημείο ορισμένοι να μιλούν για προβοκάτσια. Το ακούσαμε και αυτό. Σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, αν συνέβαινε μία τέτοια εγκληματική επίθεση, από όπου και αν προερχόταν, χούλιγκανς, ακροδεξιούς, ή ακροαριστερούς, η αντίδραση θα ήταν: ντροπή, αίσχος, καταδίκη, να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Δεν θα υπήρχε καμία παραπάνω συζήτηση. Εδώ, όταν είναι από χούλιγκανς ή ακροδεξιούς, πολύ σωστά καταδικάζουμε. Όταν είναι από ακροαριστερούς, ζούμε τα φαινόμενα αυτά» υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Ένας λέει ότι είναι προβοκάτσια, ίσως και εργαλειοποίηση. Άλλος λέει ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να καταστείλει τους αγώνες του λαϊκού κινήματος. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Όλες αυτές οι αντιδράσεις από κόμματα βασικά της αριστεράς, είναι προκλητικές. Ή είμαστε ίσοι απέναντι στο νόμο ή δεν είμαστε» επεσήμανε.

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και το χρόνο των εκλογών, ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι απομένει διάστημα μικρότερο του έτους, αλλά αρκετοί μήνες μέχρι τις εκλογές. «Λογικό είναι, όλα τα κόμματα, να ανεβάζουν στροφές. Είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο όπου υπάρχει δημοκρατία. Καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα» σχολίασε.

Σε σχέση με την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον κ. Σαμαρά, ανέφερε: «Έχω αρκετά χιλιόμετρα στην πολιτική και στη ΝΔ. Η σύγχρονη πολιτική ιστορία και σίγουρα η πορεία της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει ότι όποιος και αν κάνει κόμμα, όποιος και να είναι αυτός, δεν έχει μεγάλη απήχηση. Ο κόσμος της παράταξης, ανεξαρτήτως αρχηγών, μένει στην παράταξη. Και νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη, χωρίς να κάνω υποδείξεις».

Ο Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε 3 βασικούς λόγους που έχουν οι πολίτες για να υποστηρίξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. «Πρώτον, διότι εμείς αυτά που είπαμε τα κάναμε. Βγήκε πρόσφατα μια μελέτη του ΚΕΦΙΜ που δείχνει ότι το 91% των δεσμεύσεων μας εκπληρώθηκε ή είναι σε φάση εκπλήρωσης. Δεύτερον, διότι στο δίλημμα Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος ή Λατινοπούλου, πιστεύω ότι υπάρχει μια υπεροχή του Μητσοτάκη. Είναι πιο αξιόπιστος, πιο ικανός, με κύρος στο εξωτερικό, με γνώση των θεμάτων, με αποτελεσματικότητα. Και ο τρίτος είναι διότι όταν θα παρουσιαστεί η δική μας ατζέντα 2030 - είμαι υπεύθυνος για το πρόγραμμα της ΝΔ - ο κόσμος θα σταθμίσει τα προγράμματα».

«Οι άλλοι θα τάξουν τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Δικαίωμά τους. Εμείς θα τάξουμε 5-10 συγκεκριμένα πράγματα, με βάση τι γίνεται στις χώρες που έχουν πετύχει περισσότερο από εμάς. Θα χαράξουμε μια προοπτική που θα χαρακτηρίζεται από μια ρεαλιστική ελπίδα. Και νομίζω ότι για όλους αυτούς τους λόγους, πάλι θα προκύψει ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι το κόμμα στο οποίο μπορεί να ακουμπήσει τις ελπίδες της η κοινωνία» συμπλήρωσε.

«Η Νέα Δημοκρατία», κατέληξε, «για όποια αξία έχει, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται ενισχυμένη. Ούτε το 2023 και μάλιστα δύο-τρεις μήνες, πριν από τις εκλογές, δεν φαινόταν ότι η Ν.Δ. θα πάρει αυτοδυναμία και πολύ περισσότερο το 41% που πήρε. Και όμως, καθώς προχωρήσαμε προς τις κάλπες, τέθηκαν τα διλήμματα, οι αναποφάσιστοι -οι περισσότεροι εκ των οποίω προέρχονται από τη Ν.Δ. - αποφάσισαν και η διεθνής τάση δείχνει ότι συνήθως επιστρέφουν το κόμμα από το οποίο προέρχονται».