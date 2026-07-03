ΗΠΑ: Στο όρος Ράσμορ ο Τραμπ, ξεκινούν οι εορτασμοί για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας

Μία ημέρα πριν την 4η Ιουλίου, εθνική εορτή των ΗΠΑ, ο Τραμπ θα εκφωνήσει το βράδυ ομιλία κάτω από τα γιγάντια πορτρέτα του Τζορτζ Ουάσινγκτον, του Τόμας Τζέφερσον, του Αβραάμ Λίνκολν και του Θίοντορ Ρούζβελτ, στη Νότια Ντακότα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σηματοδοτεί σήμερα την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων για τη 250η επέτειο από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ με μια ομιλία την οποία θα εκφωνήσει με φόντο ένα εμβληματικό τοπίο, στους πρόποδες του όρους Ράσμορ όπου είναι χαραγμένα τα πορτρέτα τεσσάρων Αμερικανών προέδρων.

Μία ημέρα πριν την 4η Ιουλίου, εθνική εορτή των ΗΠΑ, ο Τραμπ θα εκφωνήσει το βράδυ ομιλία κάτω από τα γιγάντια πορτρέτα του Τζορτζ Ουάσινγκτον, του Τόμας Τζέφερσον, του Αβραάμ Λίνκολν και του Θίοντορ Ρούζβελτ, στη Νότια Ντακότα.

Αύριο, ανήμερα της 4ης Ιουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προγραμματίσει μεγάλη ομιλία στο National Mall, στην καρδιά της Ουάσινγκτον στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο “Salute America 250 Celebration & Fireworks”, οι οποίες θα ολοκληρωθούν με «το μεγαλύτερο σόου με πυροτεχνήματα στην ιστορία», όπως έχει προαναγγείλει ο ίδιος.

«Μακρά ομιλία»

Η Ουάσινγκτον και γενικότερα οι ανατολικές ακτές των ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με σφοδρό κύμα ζέστης, με τη θερμοκρασία στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα να αναμένεται να φτάσει αύριο τους 40° Κελσίου.

«Παρεμπιπτόντως, στις 4 Ιουλίου θα έχει περίπου 107° (Φαρενάιτ, περίπου 41° Κελσίου) και θα πάω και θα εκφωνήσω μια πραγματικά μακρά ομιλία απλώς για να δείξω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ υποτίθεται ότι επιδεικνύουν την εθνική ενότητα η χώρα είναι βαθιά διχασμένη υπό τον Τραμπ.

Η δημοτικότητα του Ρεπουμπλικάνου πλησιάζει τα χαμηλότερα επίπεδά της λόγω της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και της αύξησης του κόστους ζωής. Εξάλλου η μεγάλης κλίμακας εκστρατεία του κατά των μεταναστών και οι προσπάθειές του να επεκτείνει τις προεδρικές εξουσίες έχουν προκαλέσει τις έντονες επικρίσεις των Δημοκρατικών.

Στο μεταξύ εμφανής είναι η προσπάθειά του να αφήσει το αποτύπωμά του στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ: μια οργάνωση που συνδέεται με τον Τραμπ, η Freedom 250, έχει αναλάβει πολλές σημαντικές εκδηλώσεις εις βάρος της διακομματικής επιτροπής «America 250», με αποτέλεσμα ορισμένοι να τις μποϊκοτάρουν.

Ήδη η βραδιά αγώνων πάλης ΜΜΑ που διοργανώθηκε στον Λευκό Οίκο την ημέρα των γενεθλίων του Τραμπ στα μέσα Ιουνίου είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

«Η 4η Ιουλίου είναι μια πραγματική στιγμή ελευθερίας, αλλά για να είμαι ειλικρινής, σε αυτό το πολιτικό κλίμα εμένα δεν μου προκαλεί τόσο έντονο ενθουσιασμό όσο τα τελευταία χρόνια», σχολίασε η Έιμι Κιμάρα, μια 49χρονη δασκάλα που μίλησε στο AFP από το Λος Άντζελες.

Την ώρα που οι ΗΠΑ τιμούν τους δυόμισι αιώνες ιστορίας τους δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac που δημοσιεύθηκε χθες Πέμπτη έδειξε ότι το 61% των Αμερικανών πιστεύει ότι η χώρα αυτή τη στιγμή δεν ανταποκρίνεται στα ιδανικά που ορίζονται στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας του 1776.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ