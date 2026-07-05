Τι φέρνει το β΄ εξάμηνο στις αγορές – Καταλύτης η νέα φάση της τεχνητής νοημοσύνης

Οι μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι παραμένουν αισιόδοξοι για τις αγορές, όμως προειδοποιούν ότι η επόμενη φάση θα είναι πιο απαιτητική. Η AI εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό καταλύτη, αλλά οι αποτιμήσεις και οι προσδοκίες αφήνουν πλέον μικρότερα περιθώρια λάθους.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026 είχε σχεδόν όλα όσα, υπό κανονικές συνθήκες, θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τις αγορές. Πόλεμος στη Μέση Ανατολή, άνοδος των τιμών της ενέργειας, αναζωπύρωση του πληθωρισμού, αβεβαιότητα για την πορεία των επιτοκίων και φόβοι ότι οι αποτιμήσεις -ιδιαίτερα στον κλάδο της τεχνολογίας- έχουν ξεφύγει.

Κι όμως, οι αγορές άντεξαν, «σκαρφάλωσαν» σε νέα υψηλά και, όπως προκύπτει από τις αναλύσεις μεγάλων οίκων του εξωτερικού, κανείς δεν θεωρεί ότι ο ανοδικός κύκλος έχει ολοκληρωθεί. Κοινός παρονομαστής στις αναλύσεις τους παραμένει η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία συνεχίζει να στηρίζει τα εταιρικά κέρδη, τις επενδύσεις και την επενδυτική ψυχολογία.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο «τιμόνι» του ράλι

Η Wall Street έχει καταγράψει ήδη 24 νέα ιστορικά υψηλά από τις αρχές του 2026. Υπό άλλες συνθήκες, θα περίμενε κανείς ότι ένα τέτοιο ράλι θα συνοδευόταν από ολοένα υψηλότερες αποτιμήσεις και αυξανόμενο φόβο για «φούσκα». Κι όμως, η J.P. Morgan επισημαίνει ότι η Wall Street δεν ανεβαίνει επειδή οι επενδυτές πληρώνουν ολοένα υψηλότερες αποτιμήσεις, αλλά επειδή βελτιώνονται συνεχώς οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία των επιχειρήσεων, γεγονός που κάνει το ράλι πιο υγιές σε σχέση με προηγούμενους ανοδικούς κύκλους.

Τα στοιχεία της J.P. Morgan για το α’ τρίμηνο δείχνουν ότι τα συνολικά κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αυξήθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση, ενώ για το β’ τρίμηνο αναμένουν νέα αύξηση περίπου 20%. Μεταξύ άλλων, ο οίκος επισημαίνει ότι τα οφέλη της AI αρχίζουν να διαχέονται και σε άλλους κλάδους. Οι τράπεζες επωφελούνται από την αύξηση των συγχωνεύσεων, των εξαγορών και των εισαγωγών στο χρηματιστήριο, ενώ οι εταιρείες κοινής ωφέλειας και ο κλάδος των πρώτων υλών ενισχύονται από τις τεράστιες ενεργειακές και κατασκευαστικές ανάγκες των νέων data centers.

Σε ό,τι αφορά την αμερικανική οικονομία, η J.P. Morgan αναμένει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα επιταχυνθεί κοντά στο 3% στο β’ και γ’ τρίμηνο του 2026, πριν επιβραδυνθεί ξανά προς το 1,5% προς το τέλος του έτους. Η προσωρινή αυτή επιτάχυνση αποδίδεται κυρίως στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, στις δαπάνες των εύπορων νοικοκυριών και στη βελτίωση της παραγωγικότητας.

‘Έτσι, για τους αναλυτές της J.P. Morgan ο βασικός κίνδυνος για τις αγορές εντοπίζεται στο ενδεχόμενο οι προσδοκίες των επενδυτών να γίνουν υπερβολικές. Όσο εντυπωσιακά κι αν παραμένουν τα θεμελιώδη μεγέθη της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμη και μικρές απογοητεύσεις στα εταιρικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμες διορθώσεις. Για τον λόγο αυτό, και με δεδομένο ότι οι 10 μεγαλύτερες εισηγμένες αντιπροσωπεύουν πλέον το 41% του S&P 500, προτρέπει τους επενδυτές να αποφύγουν την υπερβολική συγκέντρωση και να αναζητήσουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση.

Τα σενάρια της Bank of America

Όπως και η J.P. Morgan, έτσι και η Bank of America πιστεύει ότι ο ανοδικός κύκλος της τεχνητής νοημοσύνης αρχίζει να αποκτά ευρύτερη βάση. Το γεγονός ότι η αγορά περνά στην επόμενη φάση του κύκλου της τεχνητής νοημοσύνης είναι από τους βασικούς λόγους για τις αισιόδοξες εκτιμήσεις της BofA για το β’ εξάμηνο. Όπως εξηγούν οι αναλυτές το οίκου, μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των αποδόσεων προήλθε από τις εταιρείες που βρίσκονται στην «καρδιά» της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή τους κατασκευαστές ημιαγωγών, τους hyperscalers και τις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες. Από εδώ και πέρα οι ωφελημένοι αναμένεται ότι θα είναι πολύ περισσότεροι, διότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν δημιουργεί μόνο ζήτηση για υπολογιστική ισχύ. Δημιουργεί έναν νέο επενδυτικό κύκλο που εκτείνεται στην ηλεκτροπαραγωγή, στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στα data centers, στον βιομηχανικό αυτοματισμό, στην άμυνα και στις πρώτες ύλες που απαιτούνται για όλες αυτές τις επενδύσεις.

Η BofA θεωρεί πως οι επενδυτές πρέπει να αρχίσουν να κοιτούν πέρα από τις εταιρείες που πρωταγωνίστησαν μέχρι σήμερα. Η αυξημένη ζήτηση για data centers συνεπάγεται τεράστιες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, εξοπλισμό, δίκτυα και βιομηχανικές υποδομές. Παράλληλα, δημιουργεί αυξανόμενη ζήτηση για χαλκό, λίθιο, γραφίτη και σπάνιες γαίες.

Το βασικό σενάριο της BofA, στο οποίο αποδίδει πιθανότητα 55%, προβλέπει ότι η αμερικανική οικονομία θα διατηρήσει τη δυναμική της, ενώ οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή θα αποκλιμακώνονται. Η πρόσφατη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου δεν αναμένεται να μετατραπεί σε γενικευμένο πληθωριστικό κύμα, ενώ η Fed θα περιοριστεί σε λίγες ήπιες αυξήσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στη χρονιά. Σε αυτό το περιβάλλον, τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 εκτιμάται ότι θα αυξηθούν με διψήφιο ποσοστό μέσα στο 2026 και το χρηματιστηριακό ράλι θα αποκτήσει ευρύτερη βάση, με μεγαλύτερη συμμετοχή των αναδυόμενων αγορών και των εταιρειών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Για το αισιόδοξο σενάριο η BofA αυξάνει τις πιθανότητες στο 25% από 15%, ένα σενάριο που περιλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση των εταιρικών κερδών, ταχύτερη αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και αισθητά υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη. Σε αυτή την περίπτωση, η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα ή θα προχωρήσει το πολύ σε μία ακόμη αύξηση. Ταυτόχρονα, το αρνητικό σενάριο περιορίζεται πλέον στο 15% (από 25% προηγουμένως), αντανακλώντας την εκτίμηση της Bank of America ότι αρκετοί από τους βασικούς κινδύνους έχουν υποχωρήσει. Το σενάριο αυτό προϋποθέτει ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις θα αναζωπυρωθούν και οι φόβοι για στασιμοπληθωρισμό θα ενισχυθούν, εν μέσω χαμηλότερης ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού, με τις αγορές να αναθεωρούν ανοδικά τις προσδοκίες τους για τα επιτόκια.

Τέλος, το ακραίο αρνητικό σενάριο (grizzly case) συγκεντρώνει πιθανότητα μόλις 5%, και προβλέπει σημαντική επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος, όπου οι εμπορικοί πόλεμοι επανέρχονται, οι γεωπολιτικές εντάσεις μετατρέπονται σε ευρύτερη σύγκρουση και η αμερικανική οικονομία οδηγείται σε απότομη προσγείωση. Η Fed σε αυτό το ακραίο σενάριο θα υποχρεωνόταν να προχωρήσει σε έκτακτες και επιθετικές μειώσεις επιτοκίων, ενώ ο S&P 500 θα έμπαινε σε μια παρατεταμένη πτωτική πορεία.

Οι αποτιμήσεις δοκιμάζουν την υπομονή των επενδυτών

Όπως οι J.P. Morgan και Bank of America, έτσι και η Lazard τονίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό των αγορών. Προειδοποιεί όμως ότι οι σημερινές αποτιμήσεις απαιτούν σχεδόν άψογη εκτέλεση των επιχειρηματικών σχεδίων για να δικαιολογηθούν.

Οι επενδύσεις των αμερικανικών hyperscalers θα ξεπεράσουν τα 750 δισ. δολάρια μέσα στο 2026, αυξημένες πάνω από 80% σε σχέση με το 2025, ενώ σε ορίζοντα πενταετίας, οι συνολικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να φθάσουν τα 5 έως 10 τρισ. δολάρια. Το ερώτημα, σύμφωνα με τον οίκο, είναι αν αυτά τα κεφάλαια θα αποφέρουν αποδόσεις που να δικαιολογούν τις σημερινές αποτιμήσεις. Η Lazard σημειώνει ότι πολλές εταιρείες που συμμετέχουν στην αλυσίδα της AI έχουν ήδη καταγράψει άνοδο άνω του 1.000% από τις αρχές του 2025, ενώ ο δείκτης ημιαγωγών SOX είχε ενισχυθεί πάνω από 100% έως τα τέλη Ιουνίου, διαπραγματευόμενος με δείκτη P/E άνω του 60x. Όπως εξηγούν οι αναλυτές του οίκου, η αγορά προεξοφλεί πλέον ένα εξαιρετικά αισιόδοξο σενάριο, αφήνοντας μικρό περιθώριο για απογοητεύσεις.

Η βασική ανησυχία της Lazard αφορά τη βιωσιμότητα των σημερινών περιθωρίων κέρδους. Επισημαίνει ότι ο γρήγορος ρυθμός τεχνολογικής εξέλιξης αυξάνει τον ανταγωνισμό και μειώνει η δυνατότητα των πρωτοπόρων να διατηρούν πολύ υψηλά περιθώρια κέρδους. Έτσι, δεν αποκλείεται οι πραγματικοί νικητές να μην είναι όσοι επενδύουν τα περισσότερα, αλλά εκείνοι που θα προσφέρουν αξιόπιστες λύσεις με χαμηλότερο κόστος.

Επίσης, θεωρεί ότι μετά από πολλά χρόνια αμερικανικής κυριαρχίας οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρότερα τις αγορές εκτός ΗΠΑ. Επισημαίνει ότι οι αμερικανικές μετοχές αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το 60% του MSCI ACWI και ότι αυτή η συγκέντρωση αυξάνει την ανάγκη για μεγαλύτερη γεωγραφική διαφοροποίηση.

Ως προς το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον, η Lazard σημειώνει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού, όμως επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν περιορισμένες ενδείξεις μετάδοσης αυτών των πιέσεων στον δομικό πληθωρισμό. Παράλληλα, η συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ μειώνει έναν σημαντικό γεωπολιτικό κίνδυνο, αν και η Lazard εκτιμά ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη των ναυτιλιακών εταιρειών.